Angola: Sections Cuango/Loremo et Camaxilo/Lubalo dans l'OGE 2024

Dundo (Angola) — Le Gouvernement angolais prévoit, dans le Budget Général de l'État (OGE) 2024, la réhabilitation des tronçons Cuango/Loremo, Camaxilo/Lubalo (route nationale 170) et Nzangi/Tchicolondo, dans la province de Lunda Norte.

L'annonce a été faite ce mardi, à Dundo, par le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos Santos, au cours d'une réunion technique avec des membres du gouvernorat de Lunda Norte, à l'occasion de sa visite de travail d'une journée dans cette circonscription.

Selon le gouvernant, les tronçons font partie d'une série d'infrastructures routières prioritaires, qui vont figurer dans le prochain OGE.

Parmi les dix communes qui composent Lunda Norte, seule Lubalo, située à 90 kilomètres de la commune de Camaxilo (Caungula), ne dispose pas de route goudronnée.

La réhabilitation du tronçon Nzagi/Tchicolondo vise, outre à améliorer la circulation des personnes et des marchandises, à augmenter le volume des affaires et/ou des échanges commerciaux le long de ce qui est considéré comme le plus grand poste de la Région Tributaire de l'Est.

Avec un tracé de 97 kilomètres (Nzangi/Tchicolondo), le tronçon, avec un niveau de dégradation élevé, voit circuler plus de 25 camions/jour avec divers produits destinés à l'exportation vers la République Démocratique du Congo (RDC).

%

Le tronçon Caungo/Loremo jusqu'à la frontière avec la RDC présente un tracé de 200 kilomètres, qui a bénéficié, en 2021, de terrassements, dans le cadre du Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM).

Le tronçon relie le siège de Cuango au plus grand centre commercial de la région sud de la province, Cafunfo.

Durant son séjour à Lunda Norte, le ministre Carlos Santos a pris connaissance du niveau d'exécution physique des travaux de colmatage et de confinement des ravins de Mussungue (déjà terminés) et du rond-point de l'aéroport de Camatundo (en cours).

Le gouvernant a visité les ravins progressifs devant la Société nationale d'eau et d'assainissement, la lagune de Mussungue (où plusieurs décès par noyade ont été enregistrés), la rivière Dundo et une autre qui menace plusieurs résidences et le stade de la Sagrada Esperança.

Carlos Santos a également souligné le problème d'envasement dans les canaux d'admission du barrage hydroélectrique de Luachimo, après avoir assuré une intervention urgente pour résoudre le problème, qui conditionne l'entrée définitive en exploitation du plus grand projet énergétique de l'est de l'Angola.

HD/SB