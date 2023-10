Gabon: Le Ministre de la Jeunesse face à la colère des Jeunes - Un Dialogue rompu pour non respect des exigences de la charte de la transition

Pour rappel, voilà déjà un mois qu'à débuter le processus de la Restauration des Institutions de la République, ainsi que le changement de mentalité par le CTRI, suivant la charte de la Transition initialement publiée le 02 septembre 2023 comme stipulé en son chapitre I : Des valeurs et des principes.

Article 1er : la présente Charte consacre les valeurs et principes suivants pour conduire la Transition :

· Le patriotisme, la loyauté et la probité ;

· La Justice, l'impartialité et la dignité ;

· Le mérite, le sens de la responsabilité et de la redevabilité ;

· la discipline, le civisme et la citoyenneté ;

· la fraternité, la tolérance et l'inclusion ;

· la neutralité, la transparence et l'intégrité ;

· le dialogue et l'esprit de consensus ;

· l'esprit de solidarité, de pardon et de réconciliation.

Les Faits :

C'est au soir du dimanche 08 octobre 2023 à 23h pour certains et lundi 09 octobre 2023 à 5h pour les autres que nous parvenait via les réseaux sociaux, une convocation du Ministre de la Jeunesse relayée par le Conseil National de la Jeunesse du Gabon (sortant), invitant les Membres dudit Bureau, les Conseils Provinciaux de Jeunesse, les Réseaux et Fédérations des Associations, les Associations et Mouvements de Jeunesse à prendre part à une importante rencontre avec le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts le lundi 09 octobre 2023 à 10h au Palais des Sports.

Cette façon de faire pourtant devenue monnaie courante dans l'ancienne République et mieux encore, n'obéit pas aux exigences de la charte de la transition, tant à refait surface sous l'autorité du patron de ce département ministériel en charge de la Jeunesse.

De ce fait, l'ensemble de la Jeunesse Gabonaise réunie du Baromètre de la Jeunesse Gabonaise (BJG) et soucieuse de la mise en application des recommandations et exigences de la Charte de la Transition par les décideurs, soumet à la Haute analyse du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, les interrogations suivantes :

1. Le Ministre en Charge de la Jeunesse serait-il en train de défier ou fouler au pied, les recommandations de la Charte de la Transition publiée par le Président de la Transition, qui prône pour l'équité, la transparence et la restauration de la dignité ? Celui-ci optant de ramener les méthodes peu orthodoxes souvent en vigueur dans l'ancien régime PDG-BONGO ?

2. Quelles Dispositions Statutaires de la Charte qui permettent à un membre du Gouvernent (en l'occurrence du Ministre de la Jeunesse) ou d'une Administration publique, de faire convoquer une réunion un dimanche ? Et par voix officieuses du Bureau intérimaire du CNJG, à travers une note non signée ?

3. Pourquoi n'avoir pas associé le service technique spécialisé sur les questions de jeunesse, à savoir : la Direction Générale chargée de la jeunesse, des activités socio-éducatives (DGJASE) ?

Celle-ci qui depuis des années, convie toujours par écrit (car l'administration est écrite), les responsables des organisations de jeunesse.

4. Quelle place la Jeunesse gabonaise occupe-t-elle auprès des plus Hautes autorités de la République, à savoir : Le Président de la Transition chef de l'Etat, le Ministre en Charge de la Jeunesse ?

5. Que cacherait la convocation expresse du Ministre en Charge de la Jeunesse un dimanche soir à 23h, par voix non officielle dudit département ministériel ?

6. Pourquoi cette convocation par canal interposé, engageant et pourtant 70% de la population gabonaise (les jeunes) dont l'importance était capitale, n'a-t-elle pas eu d'ordre du jour défini ?

7. Que pourrait de ce fait cacher la précipitation du ministre de la Jeunesse à mettre immédiatement en place, séance tenante un Bureau du Conseil National de la Jeunesse du Gabon, sans rencontre officielle et consultation préalable avec les Responsable des Organisations membres du Conseil National de la Jeunesse du Gabon (CNJG) ?

8. Y-aurait-il probablement des lignes budgétaires que le nouveau ministre de la Jeunesse souhaiterait mettre à son profit, en se passant de la Jeunesse toute entière ?

9. Comment une Jeunesse aussi éclairée peut-elle se laisser téléguider tels des instruments dépourvus de raison ?

10. Ladite Jeunesse, précipitée à des annonces fallacieuses souhaite-t-elle vraiment son essor vers la félicité ? comme c'est le cas pour la situation réelle de la Transition.

11. Pourquoi l'annonce de ladite rencontre avec le patron du département jeunesse a-t-elle été faite par le canal officieux du Conseil National de la Jeunesse intérimaire du Gabon (CNJG) ? Ce, à travers une note d'information non signée par l'émetteur (le Secrétaire Général/adjoint) ?

12. La Jeunesse gabonaise réunie autour du Baromètre de la Jeunesse Gabonaise (BJG) s'insurge contre ces stratégies peu recommandables, ne respectant pas le code de bonne conduite transmis au Premier ministre Chef du Gouvernement, Raymond Ndong Sima par le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema au lendemain de sa nomination.

En somme, et au regard des analyses des passages des trois derniers Ministres au sein de ce Département Ministériel, le Baromètre appel à la séparation du pan Jeunesse dudit Ministère.

Il appelle respectueusement les plus hautes autorités à la mise en application entre autres des recommandations de la Charte Africaine de la Jeunesse, la Politique Nationale de la Jeunesse et la Résolution 2250 des Nations-Unies. Celles-ci recommandent aux Chefs d'Etat et de Gouvernement de créer un ministère du Développement de la Jeunesse, de la Citoyenneté et de la Vie Associative (Administrer par, pour les jeunes et avec les jeunes.