Congo-Brazzaville: La poste - Un fonds d'appui pour booster le secteur

Le fonds adopté en Conseil des ministres dernier est destiné à prendre en charge les dépenses de financement des zones et localités non couvertes par le service postal. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, l'a fait savoir dans sa déclaration délivrée à l'occasion de la Journée mondiale de la poste, le 9 octobre, à Brazzaville.

« L'adoption de ce fonds est une avancée considérable pour redorer le blason de notre opérateur postal universel...», a indiqué le ministre Léon Juste Ibombo. Selon lui, dans un monde en constante évolution, la confiance dans tous les systèmes écologiques, économiques, postaux est cruciale pour créer un avenir sécurisé et connecté. Pour ce faire, il a déclaré qu'en tant qu'Etat membre de l'Union postale universelle (UPU) depuis 1960, le Congo s'engage fermement à jouer un rôle actif dans la consolidation de la confiance à travers tous les services postaux. « Notre engagement reste donc total pour renforcer la poste congolaise », a-t-il dit.

En effet, dans le cadre de la Journée mondiale de la poste célébrée sur le thème « Unis pour la confiance-collaborer pour un avenir sûr et connecté », l'Union postale universelle (UPU) a invité les Etats et opérateurs postaux à accompagner le développement d'un territoire postal numérique. Dans le même élan, le Congo a réaffirmé son engagement envers la collaboration internationale.

« Nous croyons que la coopération entre les nations, entre les régions est essentielle pour relever les défis du monde moderne. En unissant nos forces, nous pouvons créer un avenir où la connectivité transcende les frontières, où les échanges sont fluides, et où la confiance est la fondation sur laquelle repose chaque envoi, chaque lettre, et chaque paquet », a affirmé le ministre Ibombo.

Poursuivons son propos, le ministre a également notifié qu'au-delà des repères mémoriels, la Journée mondiale de la poste marque non seulement l'existence de la poste comme simple moyen de communication, mais aussi et surtout le lien qui unit nos communautés, établit des connections solides entre les régions les plus éloignées, tout en offrant de nombreuses opportunités économiques.

Enfin, le ministre Léon juste Ibombo à laisser entendre que la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, comme nous le savons tous, représente une étape historique vers une Afrique unie et prospère. Pour lui, le rôle de la poste est plus sollicité pour catalyser le commerce, renforcer la connectivité et promouvoir le développement économique durable.