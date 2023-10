Congo-Kinshasa: Enoch Ebadu - « Sans zéro, les chiffres n'ont pas de grandes valeurs, c'est comme l'amour ».

Musicien chrétien depuis quelques années, Enoch Ebadu a su conquérir les coeurs de milliers de chrétiens avec des chansons profondes sur les thèmes de l'Amour, son thème de prédilection, de la crainte de Dieu, de la vérité, de Jésus-Christ, etc. Après avoir mis sur l'espace numérique le clip de la chanson « Je t'aime », il a récemment largué un deuxième morceau intitulé « Zéro ». Ces deux titres sont les deux premiers « chapitres » d'une série de dix chansons.

La troisième chanson, actuellement en préparation, sera prête dans trois ou quatre mois. Et le thème exploité dans ces dix chansons est sans contredit relatif à l'amour. Dans un entretien exclusif, l'auteur des chansons comme « Tosi Tosi », « Je suis un aiglon », « Simba nga », « Elenge », « Lola », « Je sais », « Emmanuel », « Telingame », « Remède », « C'est toi »... parle ouvertement de sa dernière sortie, « Zéro ». Interview.

Le Courrier de Kinshasa : une fois de plus, belle chanson sur le thème de l'amour.

Enoch Ebadu : Merci beaucoup.

LCK : Vous avez utilisé le français, l'anglais, le Lingala et le swahili. Quatre langues dans un morceau de moins de 4 minutes ! C'est fabuleux ! Mais pourquoi ce choix ?

E.E : Terre, air, eau et feu... bon, je voulais faire passer le message à tout le monde, pour moi, le terrain de ma mission, c'est l'humanité. Et le manque d'amour est une grande porte de destruction, raison pour laquelle, quand bien même je ne maîtrise pas ces langues, je m'efforce de balbutier en les utilisant dans mes chansons.

LCK : Et pourquoi le titre de « Zéro » ?

E.E : J'ai mis ce titre, c'est parce que « zéro » paraît abstrait, sans valeur. Mais sans « zéro », les chiffres n'ont pas de grandes valeurs, c'est comme l'amour. Aujourd'hui, les gens nous prêtent attention parce qu'on possède quelque chose, mais c'est rare de trouver des gens qui aiment sans condition.

LCK : Vous chantez l'amour, votre thème de prédilection. Mais qu'est-ce que vous transmettez de fond dans cette chanson ?

E.E : Les humains sont des voyageurs, ils viennent sur la terre uniquement pour apprendre l'amour. Dieu nous a créés à son image, il veut que nous soyons comme lui. Plus tu apprends l'amour, plus tu deviens lumière, plus le mal n'aura plus la force sur toi. Le manque d'amour pousse les gens à devenir orgueilleux, jaloux, aigris, à rentrer dans des fétiches, la criminalité, etc. L'homme est un apprenti éternel, sa venue est une mission où une école, et tout ce que l'homme doit avoir sur la terre est bien programmé par Dieu, par rapport à sa mission.

Par exemple, un musicien qui travaille beaucoup et qui pense qu'il n'a pas de succès, et il va chercher à tout prix comment avoir le succès en faisant n'importe quoi, il oublie qu'en tant que musicien, il a une mission de 80 ans par exemple, et quand il va consulter un marabout, il va écourter sa mission et finir malheureux. Mais s'il avait appris l'amour, il allait comprendre le sens de la vie et l'importance de sa vie sur terre. Voilà pourquoi je condamne la prolifération des églises, ils ne prêchent pas ce qu'il fallait.

LCK : Cette chanson est très complexe. Pensez-vous que c'est un cantique chrétien ou juste l'expression d'une pensée sur l'amour ?

E.E : Moi, je ne vois plus les choses dans des groupes, des clans et autres. Déjà, il faut noter que je ne suis pas un religieux, j'apprends à tisser une relation directe avec mon créateur, je le répète chaque fois dans mes interviews : pour la première fois qu'on a utilisé le mot chrétien, ce n'était pas parce que ces gens-là partaient à l'église. C'est parce qu'ils vivaient comme Christ, et Christ, c'est l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, le créateur de l'univers.

Aujourd'hui, les gens portent cette appellation de « chrétien », pas parce qu'ils vivent comme Christ, mais parce qu'ils sont membres d'églises, et leur vie n'a rien avoir avec l'Esprit de Dieu qui est « Christ », donc, je me sens mal à l'aise de porter ce nom là (Chrétien) ensemble avec tout le monde. Mais je dois me forcer à vivre la vie de Christ qui est l'Esprit de Dieu. Si dans mes chansons, les gens se retrouvent, tant mieux, mais mon but est de faire comprendre à l'humanité que l'amour est la clé de toute chose, n'importe qui peut se retrouver et suivre le chemin de la lumière peu importe leur obédience. Jésus-Christ disait « allez faire de toutes les nations mes disciples ».

LCK : Un mot sur le morceau précédent titré « Je t'aime » ? C'est apparemment l'amour qui unit l'homme à la femme ?

E.E : Ces derniers temps, les gens prennent le mariage comme un jeu. Ils préfèrent les fêtes plutôt que le fait, ils envient ceux qui se marient et préfèrent faire la même chose ou même plus. Mais ils oublient que le mariage, ce ne sont pas les fêtes, mais une vie qui commence, donc on doit se préparer à commencer une vie différente de celle qu'on mène d'habitude. D'autres se marient pour satisfaire leur désir sexuel, et une fois que l'on découvre son partenaire, le goût de vivre ensemble peut disparaitre. Alors, le mariage n'est pas du tout un jeu d'enfants.

Voilà pourquoi je dis dans la chanson : « Je t'aime est une clé qu'on ne donne pas à un joueur de dés ». On doit beaucoup réfléchir avant de prendre un engagement de mariage. Actuellement, on enregistre un taux très élevé de divorce, simplement parce que les gens ne prennent pas le temps de faire un bon choix.