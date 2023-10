Congo-Brazzaville: Solidarité - Des kits scolaires et crèmes solaires pour élèves albinos

L'Association Jhony Chancel pour les Albinos (AJCA) a organisé, le 8 octobre, à Brazzaville, une journée portes ouvertes à sa clinique médico-sociale, en partenariat avec l'association "Redonner le Sourire". Une activité sanctionnée par la remise des kits scolaires et des crèmes solaires à une centaine d'élèves albinos, ainsi que la visite guidée de la clinique.

Un acte de générosité posé en présence de plusieurs invités et partenaires dont les ambassadeurs de France, Claire Bodonyi, et d'Italie, Enrico Nunziata, et aussi le consul honoraire de la République de Saint- Marin en République du Congo, Marcello Della Corte. La porte-parole de l'AJC, Sylvia Okandzé, a rappelé que la scolarisation des enfants favorise leur épanouissement personnel et le développement collectif de la société. Selon elle, les enfants d'aujourd'hui sont des citoyens de demain. D'où le devoir de tous de leur offrir des outils nécessaires à leur formation.

« Aujourd'hui, l'AJCA effectue une deuxième distribution de kits scolaires et d'autres produits primordiaux pour l'entretien de la peau. Cette distribution se fait en collaboration avec l'association "Redonner le Sourire". Plus de 100 élèves bénéficieront de ces kits. Chers élèves, ces kits soigneusement préparés comprennent des éléments essentiels pour vous accompagner dans votre parcours éducatif cette année », a-t-elle déclaré.

Notons que le 8 juillet dernier, l'AJCA a procédé à une première remise des kits scolaires à près de 50 élèves, en partenariat avec l'association "Sarah's Hand". Ce qui porte le nombre total de bénéficiaires à 150. Un don qui se veut, à en croire les donateurs, être un accompagnement des élèves du préscolaire jusqu'à l'université, pour l'année scolaire 2023-2024.

Cette journée portes ouvertes a permis au président de l'AJCA, Jhony Chancel Ngamouana, de faire le bilan de la situation de l'albinisme au Congo, huit ans après la création de cette association. Une situation qui était très délicate, a-t-il expliqué. Selon lui, la situation des personnes atteintes d'albinisme était très délicate avant la création de cette association. « Avant la création de cette clinique, on enregistrait quatre à cinq morts par mois.

Depuis sa création, nous n'avons enregistré que neuf cas de décès en huit ans. C'est pour dire combien cette clinique a travaillé pour diminuer le taux de mortalité. Nous n'arrivons pas à le freiner parce que nous sommes une organisation de la société civile sans subvention, c'est difficile pour nous d'y arriver », a-t-il rappelé.

Créée en 2014, l'AJCA a pour but d'aider et de promouvoir les capacités intellectuelles des personnes vivant avec albinisme. Elle vise également à sensibiliser, soigner et orienter cette couche vulnérable surtout dans l'utilisation des crèmes solaires à vie afin d'éviter des anomalies au niveau des yeux, de la peau et des cheveux. Jhony Chancel Ngamouana a, par ailleurs, présenté aux participants les activités menées par son ONG dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'insertion des personnes vivant avec albinisme.

Les médecins de cette clinique ont souvent bénéficié de l'expertise de certains spécialistes venus, entre autres, du Mali, de l'Ouganda, de la Russie, de la Belgique. Actuellement, la clinique travaille avec l'ambassade d'Italie au Congo pour faire venir l'expertise italienne en la matière.

« Nous saluons nos partenaires qui nous ont toujours aidés. Nous avons des médecins qui y travaillent 24h/24, des médicaments à acheter et nous distribuons tous les 90 jours des crèmes solaires aux albinos ; donc nous sollicitons l'apport de tous pour pouvoir nous accompagner », a conclu le président du Réseau des organisations des personnes vivant avec albinisme d'Afrique centrale.