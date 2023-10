Gabon: Exercice militaire- Annulation du Tropical Storm 2023 en raison du coup d'État

L'édition 2023 de l'exercice militaire Tropical Storm, qui devait se dérouler au Gabon du 8 au 22 novembre, a été annulée en réponse au coup d'État survenu le 30 août dernier, perpétré par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (Ctri), rapporte alibreville.com.

L'annonce a été faite par la ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder.

Selon la source, cet exercice, qui aurait rassemblé plus de 1 000 militaires belges, principalement du Special Operations Regiment de la composante terre, ainsi que des unités de la composante air et médicale, est désormais reporté, bien que la date exacte et les conditions pour sa tenue ultérieure restent inconnues.

Tropical Storm est un exercice militaire de grande envergure qui avait acquis une tradition dans le pays pour les forces armées étrangères, permettant de mutualiser leurs efforts dans un environnement d'entraînement grandeur nature.

Cette annulation soulève des interrogations quant à la possibilité d'une éventuelle reprogrammation de l'exercice, en fonction de l'évolution de la situation politique au Gabon.

Par ailleurs, la 17ème édition de la Tropicale Amissa Bongo reportée,

Alors que les amoureux de la petite reine attendaient avec impatience la tenue de la 17ème édition de la Tropicale Amissa Bongo, ces derniers devront ronger leur frein. Et pour cause, prévu du 22 au 28 janvier 2024, cette course classée en première catégorie du calendrier de l’Union cycliste international (UCI) a été reporté selon une publication sur la page Facebook officielle de la compétition.

Véritable ambassadeur du groupe dans le monde grâce à sa notoriété dans la sphère du cyclisme, la Tropicale Amissa Bongo vient de subir une fois de plus un autre coup durs. En effet, après une 16ème édition qui aura connu un franc succès avec la victoire au classement final de Geoffrey Soupe de l’équipe TotalEnergies, la tenue de la 17ème édition est compromise.