Algérie: Islam Slimani, un homme en forme au Brésil, et de retour en sélection

Lors de la prochaine trêve internationale, l'Algérie dispute deux matchs amicaux face au Cap Vert et à l'Égypte. Pour ce rassemblement, le coach Djamel Belmadi a rappelé Islam Slimani, performant au Brésil.

« Islam est capable de marquer dans tous les championnats. L'expérience qu'il a, et le fait qu'il soit encore compétitif, m'a poussé à le sélectionner », avance Djamel Belmadi.

« L'équipe d'Algérie, c'est important et ça reste un challenge. C'est mon pays, je serai toujours fier de jouer pour ce maillot », disait Islam Slimani l'été dernier dans les colonnes de L'Équipe. Il avait même évoqué le Mondial 2026 : « J'en rêve. Si on ne rêve pas, on n'avance pas. Je vais pousser au maximum pour y arriver. »

Premier footballeur algérien et arabe à marquer dans le championnat brésilien

Passé à Anderlecht en Belgique en fin de saison dernière, après avoir porté le maillot de Brest au début de l'exercice 2022-2023, Islam Slimani s'est envolé pour le Brésil vers un nouveau défi avec le Coritiba FC, dans l'État du Paraná . À Anderlecht, Slimani a marqué neuf buts en 16 matches de championnat et de Ligue Europa Conférence. À Brest, il s'est fendu de deux buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues.

Après ses débuts au CR Belouizdad en Algérie, le vainqueur de la CAN 2019 en Égypte a beaucoup voyagé, notamment au Sporting Portugal (2013-2016), à Leicester (2016-2018), Fenerbahçe (2018-2019), Monaco (2019-2020), et Lyon (2021-2022).

Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Algérie (42 réalisations en 94 matchs) a permis à son nouveau club au Brésil d'arracher une victoire précieuse contre l'Atlético Mineiro (1-2) dans la nuit de dimanche 8 octobre grâce à un but décisif à la 91e minute. Slimani inscrit le second but des « Glorioso » d'une jolie tête et signe ainsi sa troisième réalisation en cinq rencontres. Malgré ce succès, l'équipe se trouve toujours dans les profondeurs du classement (19e place) et le public attend des exploits du Fennec pour rester dans l'élite.

Islam Slimani avait inscrit son premier but avec Coritiba FC face à São Paulo le 28 septembre dernier et était devenu le premier footballeur algérien et arabe à marquer dans le championnat brésilien. « SuperSlim » a marqué dans sept championnats différents : Algérie, Portugal, Angleterre, Turquie, France, Belgique et Brésil.