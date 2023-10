Tunisie: Les prix à la consommation augmentent de 0,8% en septembre 2023.

En septembre 2023, les prix à la consommation en Tunisie ont augmenté de 0,8% après une hausse de 0,6% le mois précédent, selon l'Institut national de la statistique (INS).

L'INS note que «cette hausse est expliquée principalement par l'augmentation des prix des produits et services d'enseignement de 4,3%, des prix du tabac de 5,8% et des prix de groupe des produits alimentaires et boissons de 0,9%.»

D'après toujours l'INS la hausse des prix des produits alimentaires fait suite à celle des prix des oeufs de 5,5%, des prix des huiles alimentaires de 4,4%, des prix des volailles de 4,1%.

En revanche, les prix des légumes sont en baisse de 2,7% et les prix des fruits frais reculent de 0,8%.

Sur un mois, les prix des boissons alcoolisées et du tabac augmentent de 5,4% à la suite d'une hausse des prix du tabac de 5,8%.

Quant aux prix des produits et services d'enseignement, ils augmentent de 4,3%. Cette augmentation est expliquée principalement par la hausse observée au niveau des prix des livres scolaires de 14,9%, des prix des fournitures scolaires de 4,5%, des prix des services de l'enseignement secondaire de 4,3%, des frais des cours de rattrapage de 3,3% et des prix des services de l'enseignement préélémentaire et primaire de 3,2%.

«Après une hausse ponctuelle en août, l'inflation est repartie à la baisse en septembre s'inscrivant à 9% (contre 9.3% en août)», souligne l'INS. Il ajoute que ce recul de l'inflation, malgré la hausse mensuelle, est dû à la décélération du rythme d'augmentation des prix entre septembre et août de cette année comparé à la même période de l'année dernière. En effet, un fléchissement est observé au niveau du rythme annuel d'augmentation des prix du groupe « produits alimentaires » passant de 15,3% à 13,9% et le groupe « restaurants et hôtels » qui passe de 11,5% à 10,5%. En revanche, les prix de groupe « Tabac » a enregistré une accélération du rythme d'augmentation au mois de septembre qui passe de 4,4% à 9,2%.

%

En septembre 2023, les prix de l'alimentation augmentent de 13,9% sur un an. Cette hausse provient principalement de l'augmentation des prix du café en poudre de 35%, des oeufs de 33,7%, des viandes ovines de 31,7% et des huiles alimentaires de 26%.

Quid des produits manufacturés et les services ? L'INS note que sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 7,9% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 6,1%, des produits de l'habillement de 9,4% et des produits d'entretien courant du foyer de 8,4%. Pour les services, l'augmentation des prix est de 6,3% sur un an, principalement expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 10,5%, des services de transport publique et privé de 13,1%, des services financiers de 13,3% et des services assurances de 5,1%,

Le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie), s'est inscrite à la hausse et s'affiche à 7.4% (contre 7.2% en août). Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 9,9% sur un an. Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 5,7%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 15,9% contre 2,1% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Selon l'INS, le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale soit respectivement 2,8% et 2,2%, alors que le groupe « Energie » a apporté la plus faible contribution avec 0,3%.

Le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation soit respectivement 3,9% et 3,7%. Par ailleurs, le groupe « Alimentaire encadré » a apporté la plus faible contribution avec 0,1%.