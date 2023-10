Sénégal: Mise en oeuvre des piliers stratégiques du Pse - Les Conseils d'administration de 6 agences de l'Onu en visite au Sénégal

Une délégation des membres des Conseils d'administration de l'Unicef, du Pnud/Unfpa/Unops, du Pam et d'Onu-Femmes a achevé vendredi dernier une visite conjointe de cinq jours sur le terrain au Sénégal.

Selon un communiqué de presse, cette visite a offert à la délégation l'opportunité d'appréhender le soutien apporté par les six entités des Nations Unies dans la mise en oeuvre des piliers stratégiques du Plan Sénégal émergent. Ce Plan vise à opérer la transformation structurelle de l'économie, à promouvoir le capital humain, à instaurer une bonne gouvernance solide et à établir un État de droit, tout en plaçant le Sénégal sur la voie de l'émergence l'horizon 2035.

Au cours de la visite, renseigne la même source, la délégation a rencontré des autorités de haut niveau, des responsables municipales, des représentants de la société civile, du secteur privé, des communautés locales et des jeunes. Une réunion inaugurale avec la Coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Sénégal, Mme Aminata Maiga, et l'équipe de pays des Nations Unies, a permis de saisir le travail des Nations Unies dans son ensemble, ainsi que celui des six entités en particulier, et des expertises respectives disponibles pour soutenir le pays à progresser vers la réalisation des Objectifs de développement durable.

Au cours de la réunion, et ultérieurement pendant la visite, la délégation a pris connaissance de la perspective régionale, incluant les défis et les opportunités, lors des discussions avec la Stratégie des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, les directeurs régionaux des agences des Nations Unies et le Bureau de coopération au développement.

Au cours de la semaine, la délégation a rencontré Amadou Ba, Premier ministre, et d'autres responsables gouvernementaux.

Le Premier Ministre a exprimé sa gratitude pour le soutien des Nations Unies et a salué la qualité du travail réalisé par toutes ses entités au Sénégal. Il a rappelé par ailleurs, l'attachement de longue date du Sénégal au multilatéralisme et l'importance accordée à la coopération avec les Nations Unies.

La délégation s'est également rendue à Diamniadio, où ses membres ont visité la nouvelle Maison des Nations Unies, initiée et financée par le gouvernement du Sénégal. Ce bâtiment est destiné à regrouper toutes les entités des Nations Unies présentes au Sénégal, pour un effectif d'environ 2.400 employés.

La délégation a été divisée en différents groupes qui se sont rendus sur le terrain pour avoir un aperçu direct de l'impact des interventions soutenues conjointement par les agences sur les communautés bénéficiaires, ainsi que pour comprendre comment ces dernières remplissent leurs mandats respectifs, tout en créant les synergies nécessaires pour accroître l'efficacité de leurs interventions. Dans les régions de Dakar et de Thiès, les membres de la délégation ont visité plusieurs projets et programmes, notamment ceux axés sur la promotion de l'autonomisation des femmes, la résilience des groupes vulnérables, l'accès à la justice, le renforcement de l'utilisation des données, l'engagement des jeunes dans l'entrepreneuriat et la collaboration avec le secteur privé.

D'autres membres de la délégation se sont rendus dans la région sud de la Casamance, où ils ont visité des initiatives communautaires innovantes soutenues par les agences des Nations Unies visant à mettre fin aux mutilations génitales féminines, à améliorer la santé des adolescents, des mères et des enfants, à autonomiser et sensibiliser les jeunes, à améliorer l'accès et la qualité des services de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, et à promouvoir l'alimentation scolaire pour soutenir les efforts du pays en faveur d'une éducation inclusive et de qualité.

À l'issue de cette visite, la délégation a exprimé sa satisfaction d'avoir eu l'occasion de mieux comprendre la coordination inter-agences des Nations Unies au Sénégal et sa contribution à la réalisation des objectifs de développement du pays.