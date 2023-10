Maroc: Jack Lang - Le Maroc, un exemple à suivre en matière de préservation du patrimoine culturel

Le Maroc est un exemple à suivre en matière de préservation du patrimoine culturel et de rénovation des sites historiques, a indiqué, jeudi à Marrakech, le président de l'Institut du monde arabe (IMA), Jack Lang.

Jack Lang, qui a assisté aux travaux de restauration du Musée du patrimoine immatériel à la mythique Place Jemaâ El Fna, a salué le "travail minutieux entrepris par grand dévouement et fort enthousiasme en vue de permettre très rapidement à ce monument historique, touché par le séisme du 08 septembre, de reprendre son éclat".

A la faveur d'une forte mobilisation de toutes les parties prenantes et les forces vives derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la ville de Marrakech et les régions environnantes ont pu surmonter les temps difficiles, a indiqué M. Lang dans une déclaration à la MAP, notant que la mobilisation d'une armada d'ingénieurs, de techniciens, de bureaux d'études et d'artisans, qui ont fait montre d'un degré très élevé de professionnalisme et de dextérité, a permis de redonner vie à plusieurs monuments historiques.

Il a, dans ce sens, salué le travail "exceptionnel et impressionnant" accompli par la Fondation nationale des musées en matière de restauration et de préservation des lieux historiques et du patrimoine culturel et artistique.

"Je suis très ému de cet élan exceptionnel d'amour de la patrie, de solidarité, d'entraide et de force collective, affiché par les Marocains, toutes catégories confondues", a-t-il dit, notant que le Royaume a su remarquablement mobiliser toutes ses forces, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour venir en aide aux victimes du séisme.

Jack Lang a aussi rappelé que l'essentiel des travaux de secours, de sauvetage et de restauration a été entrepris par des Marocains et des Marocaines.