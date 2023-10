Maroc: L'organisation des Assemblées de la BM et du FMI au Maroc, 'une reconnaissance des avancées réalisées sous le leadership de SM le Roi' (Benchaaboun)

Marrakech — L'organisation au Maroc des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) est "une grande marque de confiance en notre pays et une reconnaissance des avancées réalisées sous le leadership de SM le Roi", a affirmé, mardi à Marrakech, le Directeur Général du Fonds Mohammed VI pour l'Investissement.

"En accueillant ces Assemblées qui réunissent le gotha de la finance mondiale, le Maroc montre aussi sa grande capacité de réussir l'organisation d'événements de dimension planétaire", a souligné M. Benchaaboun dans une interview accordée à la MAP.

M. Benchaaboun a indiqué que le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement met à profit sa participation à cet événement d'envergure pour présenter aux acteurs de la finance mondiale les atouts du Maroc, son climat des affaires et les réformes conduites sous le leadership de SM le Roi et qui ont fait du Royaume une plateforme d'investissement extrêmement attrayante.

Le Maroc, a-t-il expliqué, a identifié tout un ensemble de projets de partenariat public-privé qui nécessitent des investissements importants et la présence du Fonds Mohammed VI pour l'investissement aujourd'hui à Marrakech est, d'un côté, "une occasion unique pour nous de rencontrer tous ces bailleurs de fonds qui peuvent s'intéresser à cette dynamique initiée par SM le Roi et, d'un autre côté, de présenter l'image réelle d'un Maroc qui sait s'engager dans des réformes et les réussir".

Soulignant la grande mobilisation qui a été initiée sous le leadership du Souverain après le séisme et l'élan de solidarité exemplaire des Marocains, M. Benchaaboun a mis en exergue "la résilience du Maroc face aux crises, y compris les catastrophes naturelles, et sa grande capacité de mobilisation, d'organisation et d'action".