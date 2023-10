Maroc: La création d'emplois est tributaire de la résolution de la crise d'endettement (SG de l'ICC)

Marrakech — La création d'emplois est tributaire de la résolution de la crise d'endettement, en particulier dans les économies émergentes, en développement et à faible revenu, a affirmé, mardi à Marrakech, le secrétaire général de la Chambre de commerce internationale (CCI), John W.H. Denton.

L'apport de la communauté internationale pour une meilleure restructuration de la dette est essentiel pour la création d'emplois, a soutenu M. Denton lors d'un panel organisé sous le thème "Une croissance créatrice d'emploi : la réponse à la pauvreté", à l'occasion des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI).

Il a, dans ce sens, mis l'accent sur le rôle de la BM, du FMI et du G20 dans la gestion de cette question, soulignant la nécessité de mettre en place de nouvelles réformes pour venir à bout de la crise et générer davantage d'emplois.

Qualifiant le commerce de "vecteur" de la croissance économique et de la création d'emplois, M. Denton a, par ailleurs, mis en garde contre l'accès au financement commercial limité dont souffrent les économies émergentes et en développement, ainsi que celles à faible revenu.

Au Maroc, plusieurs mesures ont été prises, sous le leadership éclairé de SM le Roi, pour la création d'emplois, a, pour sa part, indiqué le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, citant à titre d'exemple la nouvelle Charte de l'Investissement, la réforme du Code du travail ainsi que le Programme "Awrach".

Grâce à ce Programme, plus de 100.000 personnes ayant perdu leurs emplois durant la pandémie de la Covid-19 ont pu réintégrer le marché du travail en 2022 et bénéficié de la sécurité sociale, s'est-il félicité, relevant que 70% d'entres elles n'ont aucun diplôme et 60% vivent en milieu rural, dont 30% sont des femmes.

En 2023, quelque 50.000 personnes ont pu bénéficier de ce programme, a-t-il ajouté, soulignant la difficulté de créer des emplois, particulièrement de bons emplois qui soient durables et ce, dans un contexte de plus en plus compétitif.

Pour sa part, le ministre angolais de l'Economie, Mario Augusto Caetano Joao, a mis l'accent sur l'impératif du financement des projets portés par les entreprises pour la création d'emplois.

Dans ce sens, il a présenté le Plan national de développement mis en place par le gouvernement de son pays pour favoriser la création d'opportunités d'emplois et contribuer ainsi à la lutte contre le chômage.

Ce panel a été marqué par les témoignages de deux entrepreneurs qui ont insisté sur l'importance du financement dans la création d'entreprises, en particulier des start-ups, appelant à la mutualisation des efforts pour assister les jeunes dans la réalisation de leurs projets.