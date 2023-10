Togo: Améliorer la perception des risques

L'ADITI est une institution panafricaine qui fournit une assurance contre les risques politiques aux entreprises, investisseurs et bailleurs de fonds désireux de faire des affaires en Afrique.

Le Togo veut bâtir un partenariat solide sur le long terme avec l'ATIDI (Assurance pour le Développement du Commerce et de l'Investissement en Afrique*) pour catalyser des financements en faveur du secteur privé et des projets structurants de l'économie nationale, dans des secteurs clés tels que les infrastructures socio- économiques, l'agriculture, l'énergie, l'inclusion financière, la logistique et les transports, le numérique etc.

Raison, pour laquelle le Togo a adhéré à cette organisation. Mieux, le Togo est aujourd'hui le premier actionnaire souverain

Akou Mawussé Adetou Afidenyigba, la directrice de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances, a remercié l'Allemagne, à travers la KfW (Banque de développement allemande), qui a aidé le Togo a finaliser ce processus.

L'ATIDI est un acteur clé de financement des économies africaines, avec une connaissance réelle des marchés africains et une excellente qualité de signature à l'international.

'En dépit des chocs multiformes qui se succèdent depuis 2020, notre pays maintient une politique volontariste de développement et de modernisation de ses infrastructures clés, notamment dans les secteurs énergétique, routier, portuaire, aéroportuaire, numérique, sans oublier les investissements sociaux entre autres, dans les secteurs agricole, éducatif, sanitaire et de l'inclusion financière. En parallèle, et pour faire du Togo une terre d'accueil, de prospérité et de sécurité pour les investissements, le gouvernement met en oeuvre une politique courageuse de réformes', a-t-elle déclaré mardi lors d'une réunion technique à Lomé.

Avec un mandat à la fois commercial et développemental, elle vise à améliorer la perception des risques en Afrique et à attirer des investissements abordables pour soutenir les gouvernements souverains et le secteur privé.

*Anciennement Agence pour l'Assurance du Commerce en Afrique (ACA)