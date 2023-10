Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Octobre 2023

Niger : Forces françaises- Premiers départs de militaires français selon l’état- major

Le lundi dernier le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a déclaré que le retrait des troupes françaises du pays commencerait le 10 octobre. Cette information a été rapportée par l'Agence France presse citant des sources au sein du gouvernement rebelle. Aucun autre détail n'a été donné pour l'instant. Le 6 octobre, la chaîne de télévision Al Jazeera a cité des sources indiquant que la France commencerait à retirer ses troupes du Niger le lundi 9 octobre. Le commandement des forces armées françaises a déterminé le lieu d'hébergement temporaire du contingent militaire hors du Niger. Les troupes seront redéployées au Tchad voisin, où se trouve le quartier général des forces françaises au Sahel. Les représentants du commandement des forces armées se sont mis d'accord avec les rebelles sur l'ordre de retrait du contingent limité. (Source : Camroun 24)

Rdc : L’est du pays- Les combats se sont intensifiés

Les combats se sont intensifiés lundi dans l'est de la République démocratique du Congo, où l'armée se re déploie dans des zones d'où elle avait été chassée en début d'année, selon des sources locales concordantes. Après six mois de calme précaire entrecoupé d'attaques, des combats ont repris début octobre entre des groupes armés locaux et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, dans les territoires de Masisi et Rutshuru de la province du Nord-Kivu. (Source : Euronews)

Gabon : Nouveau parlement de transition- Une requête pour l’annulation

Le juriste Rolly Alain Djila explique que ces nominations des sénateurs et députés ont été faites dans le non-respect des textes. Le juriste Rolly Alain Djila, fait constater à Dieudonné Aba’A Owono le président de la cour constitutionnelle l’absence de promulgation de loi portant révision de la Charte de Transition. Selon lui, cette loi devait tout d’abord asseoir la modification du nombre de députés et de sénateurs passé de 70 à 98 et 50 à 70 membres. Par ailleurs, il déplore le vice de forme dans l’adoption de la Révision de la Charte de la transition. Le texte initial fixant à 120 les membres de la chambre basse et de la chambre haute. Ce qui conduit au fait que 40 membres au moins auraient dû participer à cette adoption. Ce qui constitue ⅓ du nombre total. Pour l’heure, Dieudonné Aba’A Owono et l’ensemble des juges constitutionnels ne se sont pas encore prononcés. (Source : Gabon Media Time)

Afrique du Sud : Dopage - Le pays saisit le TAS pour éviter des sanctions

L'Afrique du Sud a fait appel de la décision de l'Agence mondiale antidopage (l’Ama) la menaçant de sanctions pour non-conformité avec le Code mondial antidopage, parmi lesquelles l'interdiction de hisser son drapeau notamment à l'occasion du Mondial de rugby ce week-end. Un jeune supporter sud-africain tient un drapeau avant le match de la poule B de la Coupe du monde de rugby entre l'Afrique du Sud et les Tonga(Source :Euronews)

Congo Brazza : Budget d’Etat- Les recettes fiscales de 2024 estimé à 935 milliards Fcfa

Le projet de loi de finances pour l’exercice 2024 a été présenté lors du Conseil des ministres, le 7 octobre. Les recettes fiscales seront en hausse de 17,2% en 2024. L’exécutif a estimé ses prévisions de recettes fiscales à 935 milliards de Fcfa, contre 798 milliards de Fcfa en 2023, soit une hausse de 137 milliards de Fcfa (17,2%). Le projet de loi de finances pour l’exercice 2024 a été présenté lors du Conseil des ministres, le 7 octobre. Celle-ci prévoit un déficit de 563 milliards Fcfa qui, d’après les autorités, fera l’objet d’un financement selon des modalités d’affectation du solde budgétaire et de financement intérieur et extérieur. (Source : Journal de Brazza)

Mali : Kidal- Les Camp de l’armée reconstituée sécurisé par la Minusma repris par les rebelles

Le mardi 10 octobre 2023, les rebelles de la Cma ont encerclé puis pris le contrôle du camp du Général Abdoulaye Soumare sécurisé par la mission onusienne. Ce camp qui était composé d’éléments de l’armée nationale reconstituée dont une unité de l’armée a qui sous escorte sécurisée et sur demande de la Cma vers le camp de la Minusma à Kidal selon plusieurs sources sécuritaires. Ce dernier acte de belligérance de la Cma intervient après une semaine d’affrontements violent avec l’armée malienne qui a pris la localité d’Anefis à une centaine de kilomètres de la ville de Kidal. (Source ; abamako.com)

Sénégal : Explosion meurtrière à Dakar- Barthélémy Dias insiste de poursuivre le groupe Total en justice

Barthélémy Dias, le maire de Dakar, persiste dans la recherche de justice pour les victimes de l'explosion tragique d'une bonbonne de gaz à Derklé, une commune de Dakar. Lundi, il a annoncé l'enterrement d'une huitième victime de cette explosion et a exprimé sa déception face à l'inaction de l'État et à l'irresponsabilité présumée du groupe Total. Dans une publication sur sa page Facebook, Barthélémy Dias a déclaré : « Nous déplorons toujours l’inaction de l’État ainsi que l’irresponsabilité du groupe Total. Des plaintes seront déposées aussi bien dans les tribunaux au Sénégal qu’en France pour poursuivre Total pour ce que nous considérons comme un crime et non un accident. » L'explosion de la bonbonne de gaz à Derklé a été un événement tragique qui a coûté la vie à plusieurs personnes et a provoqué un grand émoi dans la communauté. Les efforts pour obtenir justice pour les victimes se poursuivent, avec le maire de Dakar à l'avant-garde de cette lutte pour que ceux responsables de la tragédie soient tenus pour compte. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Incendies criminels de véhicules- Le présumé coupable aux arrêts

De sources sécuritaire, le présumé coupable des incendies criminels de véhicules perpétrés depuis quelques temps a été interpellé par des éléments de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale à Bingerville. Visiblement perturbé, l’individu aux mains des forces de l’ordre aurait été pris après avoir mis le feu sur trois véhicules en stationnement au bas d’un immeuble dans la nuit du lundi 09 au mardi 10 Octobre 2023, au quartier Jules Verne de la commune de Bingerville. « C’est aux environs de 03 heures du matin, lorsque j’ai ouvert ma fenêtre que j’ai vu les véhicules en flammes devant la cour. Automatiquement, j’ai alerté le gardien et le voisinage », explique Doummouya épouse Aka, témoin oculaire de la scène, habitant au rez-de-chaussée de l'immeuble. Alerté, le service de transmission Radio de la Police nationale a avisé le Commissariat de police de Bingerville. Une équipe comprenant des membres de la police criminelle et de la police scientifique est dépêchée sur les lieux pour un constat. Celui-ci fait état de 03 véhicules en stationnement calcinés. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Code électoral - «100% des personnes consultées souhaitent une réforme »

Le président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma est allé remettre, au premier ministre Apollinaire Kyélem, le rapport général issu des «Journées d’échanges avec les forces vives des régions sur les réformes politiques, institutionnelles et administratives de la Transition».Sur 21 réformes envisagées par le gouvernement, les forces vives des régions ont proposé en plus 25 autres réformes qui concernent 13 domaines. C’est du moins ce que révèle le rapport général issu des échanges avec ces forces vives dans les 45 provinces et 13 régions du pays. Le 9 octobre, il est ressort de l’audience avec le premier ministre Apollinaire Kyélem que «ces réformes portent essentiellement sur les aspects politiques, institutionnels et administratifs». Selon le président de l’Assemblée législative de transition(Alt), Dr Ousmane Bougouma, les forces vives des différentes régions ont expliqué la pertinence des réformes et des propositions. « Par exemple, 100% des personnes consultées souhaitent une réforme du code électoral. Il en est de même pour le fichier électoral » a-t-il ajouté. (Source : aouaga.com)