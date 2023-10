Afrique: BRVM - Les trois indices phares relèvent légèrement la tête de l'eau

Après leur contreperformance de la veille marquée par une forte baisse, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont relevé la tête de l'eau avec de légères hausses à l'issue la séance de cotation de ce mardi 10 octobre 2023.

L'indice composite (l'indice général de la Bourse) a enregistré ainsi une progression de 0,11% à 208,19 points contre 207,96 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a enregistré aussi une hausse de 0,12% à 104,67 points contre 104,54 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige ((indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une hausse de 0,10% à 101,46 points contre 101,36 points la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est établie à 7745,369 milliards de FCFA contre 7736,539 milliards de FCFA au terme de la journée du lundi 9 octobre 2023, soit une augmentation de 8,83 milliards.

Le marché obligataire connait toujours une baisse de l'ordre de 2,192 milliards passant de 10 188,059 milliards de FCFA la veille à 10 185,867 milliards de FCFA ce 10 octobre 2023.

La valeur totale des transactions s'est redressée, s'établissant à 1,008 milliard de FCFA contre 413,180 millions de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 7,40% à 2 685 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,16% à 5 760 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 5,74% à 645 FCFA), BOA Niger (plus 4,35% à 4 800 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 4,13% à 6 300 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Sénégal (moins 6,85% à 3 260 FCFA), BOA Mali (moins 3,33% à 1 450 FCFA), BOA Benin (moins 2,33% à 6 300 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 1,78% à 830 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (moins 1,61% à 6 100 FCFA).