Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2023-2024- Plus de 200 cantines scolaires ouverts, cette année

Le sous-secteur de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation ivoirienne a, grâce à l’État, enregistré d'importants acquis. Il s'agit entre autres, de l’ouverture de 132 nouvelles écoles préscolaires, de 226 nouvelles écoles primaires, de 42 nouveaux collèges et de 200 cantines scolaires soit 5602 cantines au total, au titre de la nouvelle année scolaire 2023-2024. Rapporte le Cicg dont l’invité était l’inspecteur général, coordonnateur général de l’Inspection générale du Ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Mena), Adama Coulibaly.

C’était le mardi 10 octobre 2023 à Abidjan-Plateau, au cours de la tribune d’échanges et d’information du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (Cicg), dénommée "Tout savoir sur" (Tss), retransmise en direct sur les pages officielles du Gouvernement (Facebook, Twitter et YouTube).

L’invité de cette conférence de presse consacrée à la Rentrée scolaire 2023-2024 a également annoncé la distribution de 3 769 663 kits scolaires pour un coût de plus de 7,784 milliards de Fcfa, de 898 860 manuels scolaires pour un coût global de plus de 966,2 millions de Fcfa et de 53 000 table-bancs pour un coût total de 3,180 milliards de Fcfa. « Ces acquis notables s’inscrivent dans une perspective résolue d’amélioration, dans une certaine mesure, de nos capacités d'accueil, de l'équipement des établissements et du taux de rétention des élèves à l'école », a indiqué Adama Coulibaly.

Selon lui, à ce jour, ce sont 2.236.234 élèves inscrits en ligne contre 2.500.000 attendus, soit 89.45% et 1.349.497 élèves physiquement présents en classe, soit 60.35%. S 'agissant des enseignants et du personnel administratif, les taux de présence aux postes, a-t-il poursuivi, sont satisfaisants et oscillent entre 95% et 100%. « Ces chiffres issus des relevés des enquêtes rapides des directeurs régionaux s’améliorent de jour en jour au rythme des élèves et de leurs parents », a-t-il fait remarquer.