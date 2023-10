Sénégal: Regain de violences en Israël et à Gaza - Quand la communauté internationale est coupable d'«hypocrisie» et de complicité

La Recrudescence de violences en Israël et à Gaza suscite de nombreuses réactions à travers le monde. Dans une note transmise aux médias, la Coalition Sénégalaise pour la Cause Palestinienne dit «halte à l'hypocrisie de la communauté internationale», ajoutant qu'«il est plus que temps de faire respecter le droit inaliénable du peuple palestinien martyr à un Etat libre et indépendant !» De son côté, l'Ambassade de Palestine au Sénégal, à travers un communiqué, trouve qu' «Il ne fait aucun doute que ce qui assurera la sécurité, la stabilité et la paix dans la région c'est de mettre fin à l'occupation israélienne du territoire palestinien depuis 1967, y compris Jérusalem-Est la capitale de l'Etat de Palestine, et de reconnaître le droit du peuple à l'indépendance et la souveraineté».

COALITION SENEGALAISE POUR LA CAUSE PALESTINIENNE

«L'origine véritable de la violence n'est rien d'autre que l'occupation de la Palestine»

«Le Sénégal «en sa qualité de Président du Comité des Nations Unies pour l'Exercice des Droits Inaliénables du Peuple Palestinien », a parfaitement raison, dans un communiqué du ministère des Affaires Etrangères en date du 8 octobre, d'appeler à des négociations «en vue de parvenir à l'objectif fixé par les résolutions pertinentes des Nations Unies, de deux États indépendants, Israël et Palestine, vivant côte-à- côte, à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues». C'est la Coalition Sénégalaise pour la Cause Palestinienne qui réagit ainsi au regain de tensions entre Israël et Gaza.

Rappelant, dans une note, que depuis le 07 octobre, l'on assiste à un nouvel embrasement, occasionnant entre autres dégâts, plusieurs centaines de morts sur le territoire israélien et sur la bande de Gaza, cette coalition relève, par contre, que «si le même communiqué «condamne les attaques à l'origine de cette nouvelle spirale de la violence», ne fait-il pas là fausse route en faisant porter la pleine responsabilité de cette dramatique situation aux combattants palestiniens dont le seul tort est, en réalité, d'exercer, par les moyens à leur disposition, leur droit légitime à la résistance, avec la conviction forte que l'origine véritable de la violence n'est rien d'autre que l'occupation de la Palestine par l'Etat prétendument invincible d'Israël, un Etat terroriste, raciste et colonialiste, un Etat d'apartheid, de massacres quotidiens de populations civiles palestiniennes et de crimes constants contre l'humanité».

D'ailleurs, poursuivent ces défenseurs de la cause palestinienne, «Le président de la Commission de l'Union africaine ne s'y est donc pas trompé, lui qui dans un appel diffusé le 07 octobre, a souligné clairement que le déni des droits fondamentaux du peuple palestinien, y compris le droit à un État indépendant et souverain, est la principale source de la tension persistante entre Israël et la Palestine».

Non sans dénoncer les «Soixante-quinze (75) longues années que dure la tragédie du peuple palestinien spolié de sa terre et privé du droit de disposer de son propre Etat, libre et indépendant, conformément aux multiples Résolutions des Nations-Unies, piétinées impunément et demeurées inappliquées depuis lors, avec la complicité flagrante des puissances impérialistes, les USA et l'U.E notamment, qui pourtant se présentent, de façon hypocrite et sélective selon leur logique de "deux poids, deux mesures" en fonction de leurs propres intérêts, comme les champions ou les défenseurs de «la Démocratie» et du «Droit international» !»

Suffisant pour que Me Amadou Ali Kane, Professeur Babacar Samb, Mme Dalal El Ali, Dr Dialo Diop, Madieye Mbodj et Cie lancent un appel à la «Solidarité internationaliste de tous les démocrates et progressistes du Sénégal, d'Afrique et du monde avec la juste lutte de libération nationale du peuple palestinien martyr ! Appel pressant à la communauté internationale pour le respect effectif des Résolutions des Nations-Unies en faveur notamment de l'établissement de l'Etat de Palestine libre et indépendant, sur les frontières de 1967 garanties par l'ONU, avec Jérusalem Est comme Capitale. Palestine vivra, Palestine vaincra !», lit-on dans le document en date du 9 octobre 2023.