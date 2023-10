Afrique: Qualifications africaines eFIBA - Le Sénégal dans le top 8 africain

Dakar — Le Sénégal fait partie des huit meilleures équipes de la phase aller des qualifications régionales africaines du jeu vidéo NBA 2k24 en ligne de la saison 2 d'eFIBA, a appris l'APS du président du Comité national de promotion de l'e-sport au Sénégal (CONAPES), El Hadji Mansour Sagna.

L'équipe du Sénégal d'e-basketball participe pour la première fois à ce tournoi international. Elle est classée huitième, avec 14 points, selon le président de la CONAPES.

Le Sénégal est dans le groupe 1 de cette compétition qui a eu lieu ce mardi, aux côtés du Mali, de l'Algérie, du Gabon et de la Côte d'Ivoire.

Les e-Lions ont dominé les Maliens et les Gabonais avec le même score, 20-0, avant de s'incliner devant l'Algérie et la Côte d'Ivoire, avec les scores respectifs de 20-112 et 29-51.

Neuf autres pays africains participent à ce tournoi qualificatif. Ils sont répartis dans deux groupes, l'un comprenant le Ghana, l'Égypte, le Burkina Faso, la Tunisie et le Zimbabwe.

Ce groupe a été dominé par les Égyptiens. L'autre groupe réunissant le Cameroun, le Maroc, le Nigeria et la RD Congo est dominé par les Marocains, lesquels sont en tête du classement général avec 22 points.

L'Algérie suit avec 20 points, l'Égypte vient avec 17 points, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont 15 points.

Le Cameroun, le Sénégal et la Tunisie ont récolté 14 points, le Zimbabwe et le Gabon 11, le Mali et le Burkina Faso 9.

La manche retour est prévue le 26 octobre prochain. D'autres qualifications régionales sont organisées en Asie du Sud-Est, en Océanie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe.

Le vainqueur de chaque zone et les deux premières équipes d'Europe se qualifieront pour la phase finale mondiale 2023 de la saison 2 de l'eFIBA prévue du 24 au 26 novembre en Suède.