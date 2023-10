Afrique: Le Festival international du monodrame féminin organisé à El Oued du 6 au 10 novembre

ALGER — L'Association "Al-Sitar" pour la création théâtrale d'El Oued a annoncé l'organisation de la 3e édition du Festival international du monodrame féminin du 6 au 10 novembre prochain dans la wilaya d'El Oued, avec la participation de la Palestine en tant qu'invitée d'honneur, a-t-on appris auprès des organisateurs.

L'Association "Al-Sitar" a précisé que la 3e édition du Festival international du monodrame féminin, intitulée "édition de l'artiste Fatima Hlilou", se tiendra à la maison de la culture Mohamed El Amine El Amoudi dans la wilaya d'El Oued, sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts, et sera organisée sous le thème "Le monodrame ... et le patrimoine culturel mondial", avec la participation de troupes théâtrales de 18 pays.

Prendront part à ce festival des troupes de Tunisie, de Libye, d'Egypte, du Yémen, de Syrie, d'Iran, du Soudan, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays, ainsi que les deux troupes algériennes, à savoir l'Association "Bouderka" et la Coopérative "Al-Nahda Al-Nailia". La Palestine sera également présente avec la troupe "Kawalis" et leur spectacle intitulé "Nous étions... et sommes toujours".

Ces oeuvres seront en lice pour les principaux prix de cet événement (meilleure mise en scène, meilleure scénographie, meilleur texte, meilleure interprétation et prix du jury), et seront évaluées par un jury composé des Algériens Dr. Bachir Ghrib et l'actrice Fadila Hachmaoui, ainsi que les artistes Khaled Bouzid de Tunisie, Manal Salama d'Egypte et Mariam Al-Ghamdi d'Arabie saoudite.

Plusieurs figures artistiques algériennes et arabes dans les domaines de l'art et de la création seront également honorées, en plus de l'organisation d'ateliers spécialisés sur la mise en scène, le "body langage", le théâtre de rue et autres.