Algérie: Education nationale - Le calendrier des examens trimestriels fixé

ALGER — Le ministère de l'Education nationale a arrêté, mardi, le calendrier des examens trimestriels des trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire) au titre de l'année scolaire 2023-2024, selon une correspondance adressée aux directeurs de l'Education, et dont une copie est parvenue à l'APS.

Les examens du premier trimestre pour les 2e, 3e, 4e et 5e années du cycle primaire auront lieu du 5 au 14 décembre 2023, et ceux des cycles moyen et secondaire du 3 au 7 décembre 2023, selon le calendrier arrêté.

Pour le deuxième trimestre, les examens sont prévus du 5 au 14 mars 2024 pour le cycle primaire et du 3 au 7 mars 2024 pour les cycles moyen et secondaire.

Les examens du troisième trimestre se dérouleront du 26 au 30 mai 2024 pour le cycle primaire, du 19 au 23 mai 2024 pour les 1ère, 2e et 3e années du cycle moyen, et du 12 au 16 mai 2024 pour la 4e année moyenne.

S'agissant des examens du troisième trimestre du cycle secondaire, les examens auront lieu du 19 au 23 mai 2024 pour les 1ère et 2e années, et du 12 au 16 mai 2024 pour la 3e année.

Les examens de rattrapage sont prévus les 23 et 24 juin 2024 pour les 2e, 3e et 4e années Primaire, la même date pour les deux premières années du cycle secondaire et les 26 et 27 juin pour les 1ère, 2e et 3e années du cycle moyen.