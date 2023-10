Algérie: Hadj - Installation de la Commission de sélection et de classement des agences de voyages

ALGER — Le Directeur général de l'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO), Ahmed Slimani a supervisé, mardi à Alger, l'installation de la Commission de sélection et de classement des agences de tourisme et de voyages, candidates pour participer à l'organisation de la saison du Hadj 2024/1445 Hégire, indique un communiqué de l'Office.

La même source a précisé que l'installation s'est déroulée en présence de représentants des différents secteurs et établissements concernés par l'organisation de cette opération, ajoutant que la Commission avait entamé son travail " de sélection et de classement des agences de tourisme et de voyages, selon leurs sièges mères et selon les aéroports de départ agréés".