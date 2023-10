Algérie: Foot - Abid Charef prend ses fonctions à la tête de la DTNA

ALGER — L'ex-arbitre international algérien Mehdi Abid Charef a été installé lundi dans ses fonctions de nouveau Directeur technique national de l'arbitrage (DTNA), a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

Outre l'installation de Mehdi Abid Charef comme nouveau DTNA, il a été procédé également à l'installation de Djamel Haïmoudi comme nouveau responsable du Département de la formation et du développement, et Mohamed Haddada dans le poste de responsable du Département d'évaluation et des examens.

Ces installations ont été faites par Ahmed Kharchi, membre du Bureau fédéral et président de la Commission fédérale d'arbitrage (CFA), a-t-on encore précisé de même source.

Pour rappel, le Bureau fédéral de la FAF avait lors de sa première réunion tenue le 3 octobre 2023, désigné Ahmed Kharchi en qualité de président de la Commission fédérale d'arbitrage (CFA), en remplacement de Djamel Haïmoudi.

Le BF a désigné les cadres de la Direction technique nationale de l'arbitrage comme suit : Mehdi Abid Charef: DTNA et responsable du département de la désignation, Djamel Haïmoudi: responsable du département de la formation et développement, et Mohamed Hadada : responsable du département évaluation et des examens.