Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire à ponvogo-la fondation tchépé fait don de nombreux kits à l'école primaire

Voici comment la Fondation Tchépé a soulagé les parents d'élèves.

La tradition de la solidarité a été respectée. Le samedi 30 septembre , a marqué la 9e édition de la cérémonie de don de kits divers, kits scolaires, kits alimentaires et des moyens de mobilité pour les élèves de l'école primaire publique (EPP) Ponvogo et des villages alliés. Cet événement empreint de générosité a été rendu possible grâce à la Fondation Tchépé , ainsi qu'à tous les donateurs impliqués.

L'événement a été honoré par la présence de distingués invités dont Atta Germain, Secrétaire général représentant le Directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (Drena), ainsi que Coulibaly Brahima, président de la Fondation Tchépé et le président de la Mutuelle de développement de Ponvogo.

S'adressant aux donateurs, le représentant du Drena a rappelé l'importance de ces dons qui ne peut être sous-estimée. Pour lui, offrir des kits scolaires va bien au-delà de l'acte de fournir des fournitures. C'est un geste qui lutte activement contre la non-scolarisation et la déscolarisation des élèves en situation difficile, à l'écouter.

« Chaque enfant mérite d'avoir la chance de poursuivre son éducation, et ces kits vont permettre à ces jeunes esprits de se concentrer pleinement sur leurs études, contribuant ainsi au développement futur de la Côte d'Ivoire », a-t-il soutenu devant le Sous-Préfet de KONI représentant le Préfet de région, Préfet du département de Korhogo, le Directeur Régional du Ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant (MFFE), Madame la Directrice de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, le Commandant de brigade de Koni, l'Inspecteur de l'Enseignement Préscolaire et Primaire de Korhogo Nord, Chef de circonscription.

Aux enfants, il a lancé un appel à travailler pour atteindre l'excellence. « Soyez des élèves excellents à l'image de tous ces cadres qui vous entourent ce jour afin de devenir des citoyens qui feront la fierté de notre pays. Pour cela, il me plait de vous rappeler une fois de plus ce vous avez à faire : asseyez- vous ! ouvrez vos cahiers et étudiez ! », a conseillé le Secrétaire général de la Drena.

En plus des kits scolaires, des kits alimentaires ont également été distribués, offrant des repas chauds à midi. Cette initiative de la Fondation Tchépé vise à réduire l'absentéisme, à renforcer l'assiduité en classe et à améliorer les résultats académiques des élèves. Les donateurs ont également pensé à la cantine scolaire de Ponvogo, démontrant ainsi leur engagement envers l'éducation et le bien-être des élèves.

Pour réduire la pénibilité du transport, 24 vélos bicyclettes ont été remis aux nouveaux admis en 6ème principalement aux jeunes filles afin de parcourir aisément les 13 km qui relient les villages environnants au collège de proximité au chef-lieu de Sous-Préfecture.

Le Sous-préfet de Koni, Manzoussoud Prince Assemien dont les pouvoirs s'étendent à Ponvogo a félicité la fondation Tchépé, dirigée par Brahima COULIBALY, ainsi que tous les partenaires (Children Of Africa, Ong Modération et la Société de coopérative agricole de Biankouma) pour leur engagement en faveur du développement de Ponvogo. Il a loué le président de la fondation pour son dévouement envers sa communauté, soulignant que ses actions sont dignes d'admiration.

Il s'est dit convaincu que la Fondation Tchépé investit dans l'avenir et le développement du pays en soutenant l'éducation des élèves. Il a encouragé les élèves présents, soulignant qu'ils sont les futurs leaders de la Côte d'Ivoire et auront la responsabilité de poursuivre le développement initié par le Président Alassane Ouattara. L'autorité préfectorale d'adresser un appel aux parents d'élèves, considérant qu'ils sont l'élément essentiel du système éducatif. Leur engagement est crucial pour éviter les échecs scolaires et autres problèmes liés à l'éducation.

Les parents jouant un rôle vital dans le succès éducatif de leurs enfants, M. Soro Moussa, vice-président de la Fondation Tchépé a insisté sur les encouragements et l'encadrement à domicile qui sont essentiels pour soutenir leur parcours éducatif. Tout en rappelant que l'école demeure avant tout une ressource précieuse mise à la disposition de la communauté pour permettre aux jeunes de bâtir un avenir solide, les donateurs entendent créer un cadre de collaboration entre les parents, l'école et les enseignants pour amplifier cette dynamique.