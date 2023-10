Afrique: SMA - Un rassemblement en soutien au peuple palestinien face à l'agression sioniste

ALGER — Le Commandement général des Scouts musulmans algériens (SMA), en collaboration avec le Comité populaire algérien de solidarité avec le peuple palestinien, a organisé, mardi à Alger, un rassemblement en soutien au peuple palestinien face à l'agression sioniste, en présence du ministre palestinien de la Solidarité et du Développement social, Ahmad Majdalani, et de représentants de la société civile.

Dans son allocution à cette occasion, M. Majdalani a souligné que la Révolution algérienne avait inspiré la Révolution palestinienne pour la liberté et l'indépendance, saluant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que le gouvernement et le peuple algériens, qui ont toujours "exprimé leur soutien constant à la cause palestinienne jusqu'à l'indépendance".

"Ce qui se passe à Ghaza est une opération de destruction totale et une punition collective en violation du droit international et humanitaire, notamment avec la coupure de l'eau et de l'électricité et la privation de nourriture, contraignant des dizaines de milliers de Palestiniens à quitter leurs foyers, et la destruction de quartiers résidentiels, d'infrastructures économiques et de biens publics", a-t-il martelé, assurant que le peuple palestinien "ne quittera pas sa terre et continuera à résister et à se battre jusqu'à la victoire".

De son côté, le Commandant général des SMA, Ahmed Hamzaoui, a indiqué que la cause palestinienne est la cause de tous les Algériens, dénonçant le sort réservé au peuple palestinien, notamment à Ghaza, en proie à l'agression sioniste continue et répétée, devant le silence de la communauté internationale, qui a ainsi "donné le feu vert pour la poursuite de ces exactions".

De son côté, le coordinateur général du Comité populaire algérien de solidarité avec le peuple palestinien, Mohamed Tahar Dilmi, a affirmé que l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" lancée par la résistance, samedi dernier, était une réponse aux attaques sionistes répétées contre le peuple palestinien et à la colonisation soutenues par les occidentaux devant le silence international.

M. Dilmi a rappelé la position constante de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne, appelant les peuples arabes à soutenir les Palestiniens "jusqu'à la victoire et l'établissement de leur Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale".