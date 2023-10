Afrique: Production de Vaccins en Afrique - Plus de 20 milliards de FCfa de financement annoncés

Pour faire de l'Afrique une véritable industrie biotechnologique, le Président Macky Sall veut la reconnaissance des vaccins produits sur le continent. En soutien à ce projet, Bill Gates annonce 40 millions de dollars, soit plus de 20 milliards de FCfa pour la production de vaccin en Afrique.

Dans ce monde d'après Covid-19, l'Afrique doit se mobiliser davantage pour assoir une véritable industrie biotechnologique, y compris la fabrication de vaccins. Telle est la conviction du président de la République du Sénégal qui a présidé, hier, à Diamniadio, l'ouverture des Grands challenges annual meeting 2023 (du 9 au11octobre) organisés par la Fondation Bill et Melinda Gates. À l'occasion, Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates, a annoncé un financement de 40 millions de dollars, soit plus de 20 milliards de FCfa, pour faciliter l'accès à la plateforme de recherche et de fabrication de vaccin ArnM Messager (type de vaccin qui utilise un petit morceau de matériel génétique du virus pour déclencher une réponse immunitaire dans l'organisme) à faible coût.

« Il faut continuer le plaidoyer pour que les vaccins produits sur le continent accèdent aux plateformes de commercialisation ; d'autant plus qu'il y a des expériences en la matière dont celles de l'Institut Pasteur de Dakar (Ipd) qui fabrique, depuis plus de 90 ans, des vaccins contre la fièvre jaune », a déclaré, hier, le président de la République, Macky Sall, rappelant que le Programme élargi de vaccination (Pev) du Sénégal compte 14 vaccins. Devant le public du Centre de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), il a soutenu que l'Ipd et l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formations (Iressef) « constituent deux de nos laboratoires de référence en santé au Sénégal contribuant régulièrement aux progrès de la science en matière de santé ».

Mais, le progrès scientifique a un coût, a rappelé le Chef de l'État au cours de cette rencontre placée sur le thème : « La science sauve des vies ». Ainsi, Macky Sall estime que la recherche scientifique doit être soutenue et financée de façon adéquate. « La course aux vaccins et aux masques, engagée après l'apparition de la pandémie de la Covid-19, a montré au grand jour l'état d'impréparation globale face aux périls sanitaires planétaires », a-t-il souligné.

Le cancer continue de faire des ravages

En outre, l'Institut Pasteur de Dakar (Ipd) et Biovac, des structures de recherche basées respectivement au Sénégal et en Afrique du Sud, et ayant toutes les deux une expérience dans la fabrication de vaccins, recevront, chacune, 5 millions de dollars américains, soit plus de 2,5 milliards de FCfa pour acquérir la technologie qu'ils pourront utiliser, en vue de mettre au point des vaccins adaptés au contexte local. « Nous pensons à des vaccins qui permettent de lutter contre le cancer du col de l'utérus. Les vaccins contre la Covid-19 commencent à perdre leur efficacité, après quelques mois. La question est de voir comment nous pouvons fabriquer des vaccins qui protègent pendant toute une vie. C'est un défi qui nous interpelle », a déclaré M. Gates.

La Fondation Gates accordera aussi 10 millions de dollars, soit plus de 5 milliards de nos francs supplémentaires à d'autres fabricants de vaccins. « La science reste toujours confrontée au défi majeur du fléau du cancer qui continue de faire des ravages à travers le monde. Il s'agit de 19 millions de nouveaux cas en moyenne par mois pour 10 millions de décès, plus de 60%. C'est énorme. Dans les 10 millions de décès, nous en avons plus de 700.000 en Afrique, selon les estimations », a alerté Macky Sall.

La Fondation Bill et Melinda Gates aide 49 pays africains dont le Sénégal qui, d'après Macky Sall, va abriter bientôt le bureau régional en Afrique de l'Ouest de cette organisation.

TAUX DE VACCINATION

Les chiffres effarants du Président de l'Union africaine

Devant le pupitre du Centre de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, hier, Azali Assoumani, Président en exercice de l'Union des Comores et Président en exercice de l'Union africaine, a demandé plus d'investissements dans la recherche et l'innovation pour que les Africains accèdent à la santé universelle. Ainsi, il a livré les chiffres actuels concernant la vaccination. « À la fin de l'année 2022, l'Afrique comptait plus de 11,4 millions d'enfants non vaccinés. Ce qui les rendait vulnérables à certaines maladies, les plus mortelles au monde. De plus, le continent a 80 millions d'enfants zéro dose et ils vivent souvent dans des communautés confrontées à différentes vulnérabilités comme la pauvreté, l'émigration forcée et l'absence de domicile fixe », a souligné M. Azali.

Pour le Président comorien, il est impératif d'aller vers ces communautés oubliées, « afin d'améliorer la sécurité sanitaire mondiale en réussissant à mettre en place les chaînes d'approvisionnement, les systèmes de données et l'engagement communautaire nécessaire ». De l'avis du Président de l'Union africaine, les acteurs vont créer une plateforme à partir de laquelle d'autres services de soins de santé primaires pourront être formés. En outre, le Président Azali trouve « urgent et nécessaire de vulgariser le vaccin contre la tragédie du cancer du col de l'utérus ».

VACCINATION DANS LES PAYS À FAIBLE REVENU

Les nouveaux investissements de la Fondation Bill Gates

La Fondation Bill et Melinda Gates compte appuyer les pays africains à développer des vaccins vitaux de haute qualité et à grande échelle.

Le philanthrope Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates, a annoncé, hier, à l'ouverture de la réunion annuelle Grand Challenges 2023, de nouveaux investissements pour faire progresser l'accès à la recherche sur le vaccin ARNm messager et aux technologies de fabrication de vaccins qui soutiendront la capacité des Pays à revenu faible et intermédiaire (Prfi) à développer des vaccins vitaux de haute qualité et à grande échelle.

Cette initiative s'appuie sur les leçons que la fondation a tirées de plus de 20 ans de collaboration avec les fabricants de vaccins dans les Prfi et sur la possibilité de tirer profit des récents progrès scientifiques pour développer des outils de santé, à la fois peu coûteux et de haute qualité, qui permettront d'atteindre davantage de personnes dans le monde. La technologie de l'ArnM Messager est considérée comme une solution ayant le potentiel de changer la donne pour plusieurs maladies infectieuses, y compris la tuberculose, le paludisme et la fièvre de Lassa, qui affectent, de manière disproportionnée, les personnes dans les Prfi. En effet, ArnM Messager est un type de vaccin qui utilise un petit morceau de matériel génétique du virus pour déclencher une réponse immunitaire dans l'organisme.

D'après Bill Gates, cette nouvelle technologie peut réduire considérablement les coûts de recherche et de fabrication de vaccin par ArnM Messager et permettre un accès élargi, contribuant ainsi à combler les importantes lacunes. « L'expansion de notre capacité à découvrir et à fabriquer des vaccins à ArNm abordables en Afrique est une étape importante et nécessaire vers une autosuffisance vaccinale dans la région », a déclaré le Dr Amadou Sall, Pdg de l'Institut Pasteur de Dakar, lors d'un panel d'expert.

M. Sall a soutenu que les financements annoncés par la fondation vont favoriser le développement de technologies vitales sur le continent, tout en contribuant à la sécurité sanitaire mondiale en élargissant l'approvisionnement et l'accès aux vaccins, et permettront de parvenir à une plus grande équité en santé dans le monde entier. Les vaccins ArnM Messager ont des processus de recherche et de fabrication plus simples que les vaccins traditionnels. Donc, élargir l'accès à cette technologie de nouvelle génération peut aider des pays comme le Sénégal et l'Afrique du Sud à gagner en autonomie pour découvrir et développer des vaccins à la fois à faible coût, et de haute qualité, contre des maladies telles que le paludisme et la tuberculose, lesquelles correspondent à leurs priorités en matière de santé.

« Le développement de nouveaux vaccins est un processus coûteux, gourmand en ressources et qui se trouve concentré dans les pays à revenu élevé », a déclaré José Castillo, Pdg de la société Quantoom Biosciences. Il s'est dit ravi de « s'associer à Ipd et Biovac pour étendre notre technologie au Sénégal et en Afrique du Sud et aider à accroître l'accès aux nouveaux vaccins à ArnM, l'un des nouveaux outils les plus prometteurs de la médecine ». L'Institut Pasteur de Dakar prévoit de commencer à fabriquer des vaccins essentiels contre la rougeole et la rubéole en utilisant la technologie originale de fabrication de vaccins d'Univercells, augmentant ainsi la capacité de la région à mener des campagnes de vaccination systématique.

DISTINCTION

Bill Gates élevé au rang de Commandeur dans l'Ordre national du Lion

Le Chef de l'État, Macky Sall, a élevé, hier, l'entrepreneur et philanthrope américain, Bill Gates, au Grade de Commandeur dans l'Ordre national du Lion du Sénégal. « Je salue en vous un innovateur qui a contribué à changer la manière de vivre depuis l'introduction de Windows qui a apporté une révolution puisque les générations des années 80 et 90 connaissaient combien il était difficile d'apprendre les langages informatiques des systèmes d'exploitation. C'est grâce à Windows que tout cela a été ramené à la disposition du plus grand nombre », a loué le président de la République.

Auparavant, lors de son discours, le Président Sall avait demandé à l'auditoire présent, hier, au Centre de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), d'acclamer le co-président de la Fondation Gates pour tous ses efforts visant à « l'amélioration de la santé des populations dans le monde, notamment en Afrique ».

Au Sénégal, a rappelé Macky Sall, le budget du ministère de la Santé a été doublé et l'État sénégalais a accordé plusieurs milliards de FCfa à l'Institut Pasteur de Dakar pour la recherche et la fabrication de vaccins. Mais, il reste encore des défis à relever, estime le Président Sall qui admet que « le continent africain a un retard à combler dans la recherche, l'innovation et les sciences, pour relever les défis du temps et du futur ».