Ethiopie: L'OIM s'engage à consolider son engagement multiforme auprès de l'Éthiopie

<strong>Addis Ababa — La nouvelle directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy E. Pope, a déclaré qu'un engagement multiforme avec l'Éthiopie était une priorité, le pays étant le siège de l'Union africaine.

La directrice générale, qui a pris ses fonctions le 1er octobre 2023, a déclaré aux médias aujourd'hui que le travail de l'Organisation internationale pour les migrations doit vraiment donner la priorité à l'engagement en Afrique, où la migration est une question urgente pour le continent.

Plus de 80 % des migrations ont lieu sur le continent et à travers le continent, a-t-elle révélé, ajoutant que ce n'est pas vers l'Europe ou les États du Golfe.

"Tout au long de mon travail sur les questions de migration, il est apparu clairement que les défis qui se posent ici sur le continent sont considérables. Si l'on considère les conflits, la pauvreté, le développement inégal et, de plus en plus, l'impact du changement climatique sur les communautés vulnérables, il est clair que les défis sont énormes", a expliqué Mme Pope.

Dans ce cas, l'engagement avec l'Éthiopie est multiple, et l'Union africaine est le meilleur endroit pour renforcer les affaires migratoires puisque le pays est le siège de cet organe continental.

L'Éthiopie est une mission de l'Organisation internationale pour les migrations depuis 1995, et l'organisation s'est engagée auprès du gouvernement éthiopien.

L'Éthiopie a accueilli un nombre important de personnes déplacées et de réfugiés, a fait remarquer le directeur général.

" C'est l'une de nos plus grandes missions en Afrique, qui couvre toutes les facettes de l'expérience de la migration humaine [...]. Près de 4,4 millions de personnes sont actuellement déplacées, qu'il s'agisse de personnes qui quittent l'Éthiopie pour aller vivre et travailler ailleurs".

En outre, le directeur général a indiqué que l'Éthiopie sert également de lieu de transit pour de nombreuses personnes qui sont en route vers d'autres pays et qui arrivent pour rester en Éthiopie.

Par conséquent, les besoins sont divers et les possibilités d'engagement sont énormes, a-t-elle déclaré, ajoutant que "pour moi, ce pays (l'Éthiopie) était un endroit naturel pour entamer la conversation".

L'OIM s'engagera également avec les Etats membres de l'Union africaine non seulement pour trouver de meilleurs moyens de déplacement pour les migrants, mais aussi pour permettre une meilleure intégration économique, qui est l'un des objectifs stratégiques de l'UA.

La directrice générale a déclaré que sa priorité était de se concentrer sur les effets du climat sur la mobilité humaine.

Elle a calculé qu'environ 7 millions de personnes ont été déplacées en raison du changement climatique dans la seule région de l'Afrique de l'Est.

"Nous avons vu récemment des communautés déplacées par la sécheresse, mais aussi par des inondations. Nous savons que le climat deviendra l'un des plus grands stabilisateurs de communautés, à moins que des mesures supplémentaires ne soient prises par les communautés, les Etats membres et les partenaires", a averti Mme Pope.

Pour elle, il s'agit d'un domaine dans lequel l'OIM est bien positionnée pour répondre, mais elle doit faire davantage de concert avec nos Etats membres et nos partenaires.

La directrice générale a également mentionné les catastrophes naturelles et humaines qui se sont produites dans le monde, notamment les terribles inondations en Libye et les tremblements de terre qui ont frappé le Maroc et l'Afghanistan il y a quelques semaines.

"Les conflits se superposent aux catastrophes et le nombre de personnes déplacées augmente de façon astronomique", a déclaré M. Pope.

Rappelons que l'Afrique a progressé plus que tout autre continent dans l'élaboration de certains des cadres juridiques les plus progressistes en matière de déplacements forcés.

La Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique (mieux connue sous le nom de Convention de Kampala), qui est entrée en vigueur en 2012, est considérée comme une référence en matière de droits de l'homme.

Plus de 25 États ont ratifié cette convention qui oblige légalement les gouvernements à protéger le bien-être des personnes déplacées.