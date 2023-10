Angola: Foot/D1 - Le Desportivo de Huíla vise le podium la saison 2023-24

Lubango (Angola) — Desportivo de Huíla (CDH), avec 12 recrues, dix Angolais et deux étrangers, vise une place sur le podium du Championnat National de Football de première division,"Girabola" 2023/24, ainsi que la victoire de la Coupe d'Angola.

Lors de la dernière édition, l'équipe de Huila s'est classée à la 10ème place, avec 33 points, grâce à huit victoires, neuf nuls, 11 défaites, 29 buts marqués et 28 encaissés.

Pour atteindre cet objectif, le club a embauchés Valdemar António (du Desportivo de Lunda Sul), António Malamba (ex-Sagrada Esperança), Hamilton Nguala (ex-Sporting de Cabinda), Domingos Mateus (ex-Académica de Lobito) et António Pessela ( ancien joueur d'Académica de Lobito).

L'équipe est complétée par Santos Kiaku (ex Académica de Lobito), Jorge Carneiro et Teodoro Tchissingui (ex Petro de Luanda), Mamadou Sadio (ex Sagrada Esperança de Lunda Norte) et Alegria Safewange (ex Atlético de Cunene).

De l'étranger, João Mucuia et Aliceu Barry (tous deux du Fortune Football Club de la Gambie) font partie de l'équipe.

Constitution de l'équipe :

Gardiens : Ndulo (27 ans), David (21), Beny (23) et Passy (22)

Défenseurs : Chiwe (Capitaine -37 ans), Tubias (34 ans), Tchangalala (23 ans), Dino (33 ans), Ludy (18 ans) et Mamadou (20 ans)

Milieu de terrain : Beiby (31), Mucuia (24), Malamba II (25), Hamilton (18), Toyzinho (23), Elias (31), Leu (21), Dos Santos (22), Cagodó (30), Malamba I (27), Nuno (26), Zamorano (22), Jeize (21), Casimiro (20), Jeremias (21), Tété (19), Cachi (20), Edú (26) et Bana (23)

%

Attaquants : Paizinho (24), Robson (29), Mendes (27), Barry (21) et Mimicha (23)

Équipe technique:

Entraîneur principal : Paulo Banha Torres

Entraîneurs adjoints : Ricardo Jorge Alves Paulo et Sidney Candeias

Entraîneur des gardiens : Zela Barroso Emanuel

Préparateur physique : Jorge Luís Borges

Médecins : Luis Joao Sipilante, Noémia Ginga et Ilduvado Boa Venturab da Costa

Masseurs : João Jorge António et David dos Santos

Président du Conseil d'Administration : Fabiano Hihepa

Président de l'Assemblée générale : Carlos Alves

Profil

Nom : Clube Desportivo de Huila

Date de fondation : 7 mars 1998

Équipement traditionnel : Rouge

Équipement alternatif : Noir et Jaune

Année de début : 2022

Titres : Super Coupe 2021/2022

Meilleure saison du foot/D1 : Troisième place en 2018/2019

La pire saison de Girabola : 2003 quand l'équipe a été reléguée

Classement de la saison dernière : 10ème place, avec 33 points

Meilleur buteur : Lionel, avec 12 buts (2018/2019)

Joueurs de référence ayant jouer pour le club : Ze Bula, Bena, Manucho Dinis, Mingo Bill et Bravos da Rosa.

Joueurs écartés : Sidney, Zé, Lionel, Mingo Bill, Tony Cabaça, Mangolé, Bruno, Gilson et Freddy.

Courriel : Clubedesportivodahuilamail.com (923640998'917028586)

Compétitions auxquelles le club participe: Foot/D1 et Coupe d'Angola

Budget : Non divulgué