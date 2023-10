Angola: Angosat-2 connecte plus de 150 localités dans le pays

Luanda — Plus de 150 localités isolées du pays, y compris des communes et municipalités, sont connectées aux services de télécommunications (Internet), grâce à Angosat-2, le satellite de communication angolais, lancé le 12 octobre 2022 en Russie.

C'est ce qu'a révélé mardi, à Luanda, le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale, Mário Oliveira, lors de la cérémonie de clôture de la Semaine Mondiale de l'Espace, qui se célèbre chaque année du 4 au 10 octobre.

A l'occasion, le gouvernant a souligné que les respectifs services de l'Angosat-2 bénéficient déjà à 16 des 18 provinces du pays, où ont été installés plus de 150 terminaux « Very Small Aperture Terminal » (VSAT), petites antennes fournissant des services Internet, un fait qui réduit de plus en plus l'asymétrie et favorise l'inclusion numérique des citoyens.

En outre, Mário Oliveira a souligné la création du projet « Conecta Angola » et le fonctionnement des plateformes « TECH-Gest », « TECH-Agro », « TECH-Ecologia » et « TECH-Minas » comme les exemples les plus évidents des avantages du satellite angolais.

Il a précisé que Conecta Angola, l'un des outils qui fonctionne à travers Angosat-2, a déjà permis de fournir des services Internet dans deux municipalités du pays, notamment les municipalités de Belo Horizonte (Bié) et Canzar (Lunda Norte), en en plus de bénéficier à la province de Luanda.

A son tour, Tech-minas est une solution technologique qui utilise des images de satellites et de drones pour surveiller la construction d'infrastructures, telles que des routes, des logements, entre autres. Cet outil fait partie du Top 100 des meilleurs projets du monde de l'intelligence artificielle, étant aligné sur les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Parallèlement, TECH-Agro est disponible pour surveiller et cartographier les zones de culture, identifiant automatiquement le type de culture et estimant la productivité des récoltes.

Dans le même esprit, Tech-Ecologia est utilisé pour surveiller les marées noires, lutter contre la désertification et restaurer les zones dégradées, tandis que TECH-Minas permet de localiser avec précision les minéraux, de générer des alertes, de surveiller l'activité industrielle, entre autres fonctions.

Selon le ministre Mário Oliveira, la disponibilité de ces solutions technologiques sur le marché national révèle une fois de plus que l'Angosat-2 est en phase commerciale et est utilisé pour fournir des services de télécommunications aux opérateurs nationaux.

Le gouvernant appelle donc d'autres entreprises à tirer le meilleur parti des capacités de cette infrastructure, qui permet également le développement des entreprises dans le pays.

Concernant la Semaine Mondiale de l'Espace, le ministre a souligné qu'au cours des six années où l'Angola célèbre cet événement, le pays a enregistré environ 500 mille interactions sur les réseaux sociaux et sur le portail du Bureau de Gestion du Programme Spatial National (GGPEN) et plus de cinq millions de citoyens, via les médias conventionnels.

Il a affirmé qu'actuellement, le pays compte 54 ambassadeurs pour l'éducation spatiale dans différentes provinces, pour la plupart des jeunes qui ont pour mission de promouvoir les bénéfices du secteur spatial au sein de leurs communautés.

Sous le thème « Espace et Entreprenariat », la Semaine Mondiale de l'Espace, que l'Angola célèbre pour la sixième année consécutive, a été marquée par la réalisation de diverses activités alignées sur l'Axe 2 de la Stratégie Spatiale Nationale : « Formation et Promotion », avec la mise en évidence des réalisations du pays dans le secteur spatial pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD).

Du 4 au 10 octobre, la Semaine mondiale de l'espace (SME ou WSW) est célébrée au niveau international, date fixée par les Nations Unies (ONU) dans le but de célébrer la contribution de la science et de la technologie spatiale à l'amélioration de la condition humaine.

Cette année, le SME coïncide avec l'approche du 12 octobre, date du premier anniversaire du lancement du satellite angolais.