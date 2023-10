Angola: Le Réseau de santé mentale assiste plus de 300 000 personnes handicapées dans le pays

Luanda — Le Réseau Intégré de Services de Santé Mentale en Angola (RISSM) a assisté, de 2020 au premier semestre 2023, environ 359.579 personnes atteintes de troubles mentaux, a rapporté mardi le secrétaire d'État à la Santé Publique, Pinto de Sousa.

Le gouvernant a fourni cette information à l'ouverture de la XIème Conférence sur la « Santé mentale des enfants et des jeunes », en référence à la Journée mondiale de la santé mentale, qui se commémore chaque le 10 octobre.

Dans son discours, il a fait savoir que les troubles les plus fréquents sont les troubles liés à l'usage de drogues, les troubles psychotiques dus à la consommation d'alcool, la schizophrénie, les idées délirantes, le stress, les névroses secondaires et les troubles de l'humeur et somatomorphes.

"En Angola, sur une période de trois ans et demi, deux mille 15 personnes se sont suicidées (selon les données du SIC), dans la tranche d'âge la plus productive, de 15 à 50 ans, les hommes étant le groupe le plus important», a expliqué le gestionnaire public.

Le secrétaire d'État à la Santé publique a dit que sur ce nombre, pour chaque décès, il y avait 20 tentatives, et que ce phénomène ne choisit pas la classe, le sexe, l'âge ou la région culturelle.

Il a cité comme principaux déterminants sociaux et économiques de la santé mentale, les conditions de travail, le logement et le chômage, l'éducation, la pauvreté, la violence de genre, les premières expériences, le niveau d'urbanisation, la décriminalisation sexuelle, les interactions familiales, l'exclusion sociale, la stigmatisation, entre autres.

Selon le dirigeant, il est important de prendre en compte la connaissance des déterminants sociaux et économiques de la santé mentale dans une perspective de santé publique et sa pertinence pour la réduction globale des maladies et l'amélioration de la santé mentale des populations.

"(....) Les maladies mentales affectent également le développement d'un pays, en raison du handicap et de l'augmentation du taux de décès par suicide", a expliqué Pinto de Sousa.

Les défis du secteur, a-t-il dit, comprennent le renforcement des services et l'augmentation des ressources humaines, ce qui est fait progressivement avec les derniers concours publics d'admission au MINSA, qui incluent l'entrée de médecins, infirmiers, psychologues cliniciens et de la santé.

"La santé mentale est un terme large et il n'est pas toujours facile de la définir ni d'identifier ce qui la détermine. De la même manière que la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, la santé mentale est aussi bien plus que la simple absence de troubles mentaux", a-t-il comparé.

Il a souligné que la santé mentale est un droit humain universel, car le thème de la Journée mondiale de cet anniversaire est une vérité indéniable, le plus important maintenant est d'encourager les actions visant à promouvoir et à protéger la santé mentale pour tous et partout.

"Nous encourageons également les personnes présentes, les médias et la population en général à se joindre à la campagne de la Journée mondiale de cette maladie pour accroître la sensibilisation à cette journée, qui vise fondamentalement à lutter contre la stigmatisation et les préjugés et à une plus grande accessibilité et disponibilité des services de santé mentale", a-t-il ajouté.

La Journée mondiale de la santé mentale se déroule sous le thème « La santé mentale - Un droit humain et universel ».