Ethiopie: Un professeur de Virginie occidentale souligne la nécessité d'investir dans les capacités technologiques de la jeunesse africaine

<strong>Addis Ababa — Investir dans la jeunesse africaine et renforcer ses capacités technologiques est la clé du développement, a déclaré à l'ENA Bhaskaran Gopalakrishnman, professeur à l'université de Virginie occidentale.

Selon lui, le renforcement des capacités technologiques des jeunes est essentiel pour que l'Afrique atteigne son objectif.

Investir dans les capacités numériques de la jeunesse africaine, en s'appuyant sur les capacités technologiques et humaines, constitue la stratégie la plus solide pour atteindre l'objectif du continent.

Le professeur, qui a participé au forum régional de l'Union internationale des télécommunications pour l'Afrique qui s'est tenu la semaine dernière à Addis-Abeba, a déclaré que la jeunesse africaine avait également besoin d'une voie similaire d'échanges de connaissances en matière de technologie et de numérisation.

Il a souligné que l'Afrique devrait investir dans la jeunesse et renforcer ses capacités par des échanges avec les pays développés afin de bénéficier des nouvelles technologies et de la numérisation.

"Il est important que les cadres juridiques permettent une participation sans faille et transparente des parties prenantes, en l'occurrence les jeunes. Il est donc important de faire tout ce qui peut être fait pour assurer une transition sans heurts des idées et des impressions des jeunes et de la manière dont elles peuvent être cartographiées et traduites en décisions politiques dans le cadre juridique."

Le professeur Gopalakrishnman estime qu'il faut une masse critique de main-d'oeuvre qualifiée capable d'appliquer efficacement les avancées technologiques émergentes et leur intégration sophistiquée dans tous les domaines.

"Il ne suffit pas de disposer d'un accès à l'internet ou d'une plateforme de numérisation et de mobilité. Il faut les associer ou les marier aux aspects techniques ou non techniques appropriés des différentes technologies développées à différents niveaux, de manière à ce que les deux puissent être intégrés ensemble pour une meilleure promotion de la jeunesse", a-t-il expliqué.

Le développement des capacités des jeunes, qui représentent 60 % de la population africaine, est essentiel pour une croissance et un développement inclusifs.

"Nous devons aller à la source, et les personnes qui sont vraiment importantes dans ce débat sont les jeunes. Nous devons donc comprendre d'où ils viennent, quels sont leurs problèmes et essayer d'avoir des groupes de jeunes leaders à différents niveaux de la communauté qui peuvent ensuite rassembler des idées qui peuvent être discutées à des niveaux plus élevés de décideurs politiques et de gouvernements et trouver des solutions".

L'objectif global de la stratégie de transformation numérique de l'Afrique est d'exploiter les technologies numériques et l'innovation pour transformer les sociétés et les économies africaines afin de promouvoir l'intégration de l'Afrique, de générer une croissance économique inclusive, de stimuler la création d'emplois, de réduire la fracture numérique et d'éradiquer la pauvreté pour le développement socio-économique du continent et d'assurer l'appropriation par l'Afrique des outils modernes de gestion numérique.