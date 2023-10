Ethiopie: Le Premier ministre Abiy déclare que le pays s'efforce de renforcer le tourisme grâce à une réforme de l'économie locale

<strong>Addis Ababa — Le gouvernement éthiopien travaille au développement du secteur du tourisme dans le cadre de sa réforme de l'économie locale, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.

Le premier ministre a inauguré aujourd'hui l'exposition nationale sur le tourisme et l'hôtellerie.

L'exposition, qui se tient au Musée des sciences, présente les atouts touristiques de l'Éthiopie et sera ouverte au public au cours des prochaines semaines, a-t-on appris aujourd'hui.

À cette occasion, M. Abiy a déclaré que l'Éthiopie était riche de son histoire, de son patrimoine, de sa culture, de ses richesses naturelles, de ses oiseaux et de sa faune, autant d'éléments qui constituent la base du développement du tourisme.

Le pays est également doté de magnifiques bio-diversités qui présentent des attractions touristiques potentielles et qui sont situées dans les plus hautes montagnes et les basses terres avec un climat favorable, a ajouté le Premier ministre.

"Le monde a prouvé scientifiquement que l'Éthiopie est un endroit où se trouve un fait concernant les origines de l'être humain. (Il n'y a pas un être humain qui ne veuille pas visiter ce pays. Les endroits les plus élevés et les plus bas se trouvent en Éthiopie. On trouve les endroits les plus élevés dans les montagnes Semen et Bale, ainsi que l'endroit le plus bas, la dépression Dallol dans l'Afar. Il y a également des endroits très chauds et très froids en Éthiopie. En général, l'Éthiopie est un pays avec des endroits extrêmement extraordinaires".

Il a donc souligné la nécessité de redoubler d'efforts pour accroître les bénéfices que le pays tire du secteur du tourisme.

Le premier ministre a ajouté que le gouvernement éthiopien travaillait au développement du secteur touristique dans le cadre de sa réforme de l'économie locale.

Dans son discours d'ouverture, M. Abiy a insisté sur la nécessité d'identifier de nouveaux potentiels touristiques, de les développer et de les promouvoir de manière intensive.

Il a également souligné la nécessité de fournir les services nécessaires aux touristes qui viennent en Éthiopie et à tous les acteurs de l'industrie du tourisme de travailler en collaboration pour accélérer le développement du secteur.

Selon les organisateurs, l'exposition lancée aujourd'hui donnera aux visiteurs l'occasion de voir un échantillon de ce qui fait de l'Éthiopie une destination idéale