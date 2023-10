Ethiopie: Les nations africaines sont invitées à soutenir les femmes et les jeunes entrepreneurs afin d'accélérer le commerce sur le continent

<strong>Addis Ababa — Les pays africains ont été invités à promouvoir des politiques inclusives et sensibles au genre afin de soutenir les femmes et les jeunes entrepreneurs et d'accélérer le développement du commerce sur le continent.

Cette remarque a été faite lors du 14e Congrès africain des femmes entrepreneurs et du 4e Forum de la Fédération des femmes d'affaires du COMESA.

Le congrès était placé sous le thème de l'autonomisation économique et de la promotion de l'entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes et du soutien aux MPME pour la réalisation de la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) et de l'intégration régionale conformément à l'Agenda 2063 de l'Afrique et aux objectifs de développement durable des Nations unies (SDG).

Le congrès a fait le point sur les progrès accomplis dans la résolution des problèmes d'accès aux opportunités économiques rencontrés par les femmes et les jeunes sur le continent africain.

S'exprimant lors de l'événement, Brendah Phiri-Mundia, conseiller régional principal pour la division de l'intégration régionale et du commerce à la Commission économique pour l'Afrique (CEA), a déclaré que les femmes et les jeunes ont révolutionné l'entrepreneuriat en Afrique et qu'ils sont mieux placés pour stimuler le commerce par le biais de l'AfCFTA.

Mme Phiri-Mundia a noté que l'AfCFTA, qui est entrée en vigueur en mai 2019, pourrait faire progresser les objectifs mondiaux et continentaux en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes.

Selon la CEA, la mise en oeuvre complète de la zone de libre-échange augmentera la valeur du commerce intra-africain à 195 milliards de dollars américains d'ici 2045, contre 113 milliards de dollars américains enregistrés en 2020, qui est la base de référence.

Les femmes ont eu un impact indéniable sur le paysage entrepreneurial, les recherches indiquant que l'Afrique à elle seule compte plus d'entrepreneurs que les autres régions, tant chez les femmes que chez les hommes.

L'Afrique subsaharienne a le taux le plus élevé de femmes entrepreneurs au monde, avec environ 26 % des femmes adultes impliquées dans une activité entrepreneuriale.

Le rapport 2021 de la CEA sur l'entrepreneuriat féminin estime que la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes stimulera les économies africaines à hauteur de 316 milliards d'USD.

Mme Phiri-Mundia a souligné que la jeunesse africaine est une force puissante pour l'innovation et le développement économique, avec des incubateurs, des accélérateurs et des initiatives gouvernementales qui aident les jeunes entrepreneurs à concrétiser leurs idées.

Elle a exhorté les pays africains à promouvoir des politiques inclusives et sensibles au genre afin de soutenir les femmes et les jeunes entrepreneurs et d'accélérer le développement du commerce sur le continent.

Les défis auxquels sont confrontés les femmes et les jeunes entrepreneurs ne peuvent être ignorés, a ajouté Mme Phiri-Mundia, reconnaissant l'accès au financement de démarrage, le développement des compétences, le mentorat, promus par diverses associations de femmes entrepreneurs et les partenaires de développement pour surmonter les défis auxquels sont confrontés les femmes et les jeunes.

La CEA a également intensifié ses efforts pour contribuer à résoudre la question complexe de la collecte de données ventilées par sexe afin de soutenir une meilleure élaboration des politiques et un plaidoyer fondé sur des preuves à travers le continent africain, a déclaré Mme Phiri-Mundia, qui représentait le secrétaire exécutif adjoint et économiste en chef de la CEA, Hanan Morsy.

Ces efforts comprennent un projet commun avec la CNUCED et la Commission économique des Nations unies pour l'Europe visant à "développer une approche cohérente pour mesurer l'impact du commerce sur l'égalité des sexes en utilisant des statistiques officielles et en s'appuyant sur les données statistiques existantes et la capacité des pays".

Elle a appelé à une action collective pour amplifier la collaboration dans les initiatives qui s'attaquent aux multiples obstacles auxquels sont confrontés les femmes et les jeunes, notamment l'alphabétisation financière et la finance numérique, les apprentissages, en particulier dans les secteurs à prédominance masculine, la formation aux compétences numériques et l'information sur la rentabilité dans tous les secteurs.