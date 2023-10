Congo-Brazzaville: Actions sociales - 62 000 élèves bénéficiaires des cantines scolaires

Le gouvernement japonais, à travers son ambassadeur accrédité au Congo, a transmis hier à la représentation du Programme alimentaire mondial (PAM) une contribution d'un montant de plus d'un milliard FCFA destiné à assister quelque 80 000 personnes vulnérables, notamment en milieu scolaire.

Le don d'une valeur d'environ 1,03 milliard Francs CFA permettra au PAM de fournir en particulier une assistance alimentaire à près de 62 000 élèves dans le cadre du Programme des cantines scolaires visant à renforcer l'accès à l'éducation des couches les plus défavorisées. Il s'agit d'offrir un repas chaud et nutritif aux élèves des établissements scolaires des sept départements du Congo : Bouenza, Lékoumou, Pool, Plateaux, Cuvette, Likouala et Sangha.

L'instauration des cantines scolaires a permis d'améliorer l'environnement scolaire avec une alimentation adéquate nutritive et en quantité suffisante. L'impact positif de ce programme repose sur l'augmentation du taux de fréquentation, l'amélioration des résultats scolaires et la diminution du taux d'abandon scolaire.

En ce qui concerne le volet assistance aux personnes vulnérables, une partie du don est destinée au traitement de la malnutrition chez 8 250 femmes enceintes et celles qui allaitent dans les grandes villes de Brazzaville et Pointe-Noire ainsi qu'à l'assistance alimentaire à près de 11 900 réfugiés et demandeurs d'asile au Congo, notamment dans le département de la Likouala.

La cérémonie a été marquée par la signature d'un accord tripartite entre l'ambassadeur du Japon au Congo, Hyroyuki Minami, le directeur pays adjoint du PAM au Congo, Sidi Mohamed Babah, et le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou. Le directeur pays adjoint du PAM au Congo, Sidi Mohamed Babah, a expliqué dans son allocution que le repas scolaire permet également de renforcer l'accès à l'éducation des groupes vulnérables, surtout les familles autochtones.

Selon lui, le don est une lueur d'espoir pour une dizaine de milliers d'enfants, femmes et personnes déplacées qui luttent chaque jour pour avoir à manger. « Ce geste montre que lorsque les nations se mobilisent en solidarité, des changements significatifs peuvent être accomplis », a-t-il indiqué. De son côté, l'ambassadeur du Japon au Congo, Hyroyuki Minami, a rappelé les contributions alimentaires de son pays au Congo. « Ce don consiste à contribuer et à améliorer le problème de la sécurité alimentaire en milieu scolaire », a-t-il indiqué, ajoutant que « le programme d'alimentation scolaire est un engagement continu et complémentaire du Japon et des Etats- Unis en faveur des personnes vulnérables ».

Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a fait l'historique des cantines scolaires au Congo après l'échange des parafeurs. Selon lui, les cantines scolaires ont été instaurées par les religieux dans les internats et orphelinats; elles se sont généralisées au cours des années 2000 et 2001 devenant ainsi un programme alimentaire scolaire.