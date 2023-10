Congo-Brazzaville: Hépatites virales - Un plan stratégique national 2023-2027 en cours de validation

Le ministère de la Santé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires au développement du secteur de la santé a ouvert, le 10 octobre, à Brazzaville, un atelier de validation du plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales au Congo.

La cérémonie d'ouverture de l'atelier a été présidée par le directeur de cabinet par intérim du ministre en charge de la Santé, le Dr Antoine Ludovic Gnekoumou Libaba. Jusqu'au 11 octobre, les participants vont, à travers des ateliers animés par des experts en la matière, proposer les annotations claires et précises sur le document, apporter les amendements utiles pour améliorer la qualité du document final.

L'objectif étant de porter les recommandations nécessaires pour sa mise en œuvre.

Pour le directeur de cabinet par intérim du ministre en charge de la Santé, bien que les services de soins et de prise en charge thérapeutique soient disponibles dans les différentes structures hospitalières publiques et privées, ces services sont souvent inaccessibles à la communauté et certains groupes de population à risque.

« Conformément aux objectifs mondiaux sur l'élimination des hépatites virales à l'horizon 2030 et reconnaissant la nécessité d'intensifier les interventions de la lutte contre les hépatites virales, le présent Plan stratégique décrit les priorités nationales en matière de lutte contre les hépatites virales. Sa mise en œuvre nécessite un investissement durable et suffisant avec une coordination efficace à tous les niveaux et une implication de toutes les parties prenantes », a indiqué le Dr Antoine Ludovic Gnekoumou Libaba.

Le délégué du représentant de l'OMS au Congo, le Dr Cyr Judicaël Passi Louamba, a rappelé que la stratégie mondiale pour la lutte contre les hépatites proposée par l'OMS lors de la 63e Assemblée mondiale et approuvée par les Etats membres a pour vision de « réduire de 90% les nouvelles infections par le virus de l'hépatite et de 65% les décès dus à cette maladie d'ici à 2030 ». Elle souligne, par ailleurs, que les programmes de lutte contre ces affections devraient non seulement être institués de façon globale et systématique dans les plans nationaux de santé (PNDS) mais aussi documentés et disposés des systèmes appropriés de suivi et d'évaluation.

Il sied de dire que les hépatites virales sont des infections meurtrières qui posent de grands problèmes de santé publique. Selon l'OMS, en 2022, près de 354 millions de personnes sont infectées par les hépatites virales dont 294 millions par l'hépatite B et 58 millions par l'hépatite C et 2 millions pour le reste des hépatites. Chaque année, environ 1,4 million de personnes décèdent des suites de cirrhose hépatique ou cancer du foie. Dans la région africaine, l'hépatite B est endémique et touche environ 5 à 8% de la population, surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Au Congo, comme pour la plupart des pays à revenu faible et moyen, la majorité des personnes infectées ignorent leur statut sérologique, surtout les populations clés qui présentent un risque accru de contamination (...).