Congo-Brazzaville: Preforest - Le comité de pilotage fait le point des activités

Mis en place il y a deux ans, le Projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des forêts dans cinq départements du Congo (Preforest) a tenu, le 10 octobre à Brazzaville, son premier comité de pilotage, pour faire le point à mi-parcours des activités.

Approuvé en mars 2021, Preforest, initié par le ministère de l'Economie forestière avec l'appui de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), est en exécution depuis avril 2022 pour une durée de 8 ans.

Il s'articule autour de trois composantes interdépendantes, notamment la planification de l'utilisation des terres ; la mise en place des systèmes agroforestiers et forestiers pour l'atténuation des changements climatiques ; le renforcement des structures de financement de l'agroforesterie, des capacités commerciales et des chaînes de valeur.

Le projet prévoit notamment la mise en place de 11800 hectares de plantations agroforestières et forestières et 5000 hectares de régénération naturelle assistée (RNA), dans cinq départements du Congo : le Pool, les Plateaux, la Bouenza, le Niari et le Kouilou.

L'objectif étant de contribuer à l'afforestation en vue de lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Cette première session du comité de pilotage a permis aux experts venus des ministères sectoriels d'examiner l'état de mise en oeuvre des activités du projet au titre des années 2022-2023 et d'évaluer les résultats obtenus.

Ouvrant les travaux du comité, le directeur de cabinet du ministre de l'Economie forestière, Pierre Taty, a relevé l'intérêt du projet pour la République du Congo.

« Le projet contribuera à la réduction des émissions de carbone de 0,84 million de tonnes d'équivalent CO2 (TC02 eq) par an, soit 6,72 millions de tonnes d'équivalent Co2. Le projet aura également d'importants co-bénéfices d'adaptation, réduisant la vulnérabilité et augmentant la capacité d'adaptation d'environ 41.373 bénéficiaires directs et 870 649 bénéficiaires indirects issus du segment le plus vulnérable de la société congolaise », a-t-il indiqué.