Afrique Centrale: Amicaux FIFA - Les Léopards en préparation pour affronter la Nouvelle-Zélande et l'Angola

Les Léopards convoqués par le sélectionneur Sébastien Desabre ont entamé la préparation de deux matchs amicaux Fifa contre la Nouvelle-Zélande en Espagne et l'Angola au Portugal.

Les Léopards de la République démocratique du Congo ont établi leur quartier général à Alicante en Espagne, pour le match amical Fifa du 13 octobre 2023 à Murcie contre les Kiwis de la Nouvelle-Zélande. Ensuite, ils s'envoleront pour Lisbonne afin de se mesurer aux Palancas Negras d'Angola le 17 octobre, toujours dans le cadre de la trêve internationale. Pratiquement tous les joueurs convoqués par le sélectionneur Sébastien Desabre sont déjà arrivés au lieu de rassemblement. Et ils ont eu leur première séance d'entrainement ce 10 octobre à Finca Resort à Algorfa à Alicante.

L'on note ainsi la présence de nouveaux binationaux ayant accepté d'endosser le maillot du pays de leurs ancêtres comme le gardien de but Dimitry Bertaud de Montpellier en L2 en France, le jeune défenseur Bayeye d'Ascoli en série B italienne, l'ailier Grady Diangana de West Bromwich Albion en Championship, la D2 anglaise, et l'attaquant Simon Banza de Braga au Portugal.

Prêt à honorer sa première sélection avec les Léopards, l'attaquant Simon Banza de Braga, ancien de Famalicao au Portugal, et de Lens en L1 française, a livré ses premières impressions.

%

« Je suis très content d'être parmi les Léopards, c'est une fierté pour moi, pour ma famille, pour les gens qui m'entourent, mes amis ... Et je suis très content d'être ici pour découvrir les autres. C'est une bonne aventure pour moi, voilà, j'apprends à connaître les autres coéquipiers, il y en a ceux que je connaissais déjà comme Dylan Batubinsika et Charles Pickel, donc voilà... Je suis content, je suis à l'aise, et ça se passe bien, et j'espère qu'on va vivre de belles choses, sur les deux prochains matchs contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola, je salue tous les Léopards », a-t-il confié à la presse sur place.

Pour sa part Grady Diangana soulignait sur ses réseaux sociaux lors de la publication de la liste des joueurs retenus pour cette trêve internationale : « son of the country, let's write history of our Congo » (fils du pays, écrivons l'histoire de notre Congo), avec les émojis du drapeau du Congo et de l'amour du pays.

L'on rappelle que les Léopards affrontent les Kiwis qui sont également arrivés en Espagne et se sont entrainés. Ils auront un deuxième match contre la sélection d'Australie après le match contre la RDC. Les Léopards pour leur part matcheront en deuxième rencontre les Palancas Negras d'Angola.