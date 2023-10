Congo-Brazzaville: Saison sportive 2023-2024 - Les défis à relever officiellement dévoilés

La saison sportive, la dernière de l'olympiade 2021-2024, a été officiellement lancée le 10 octobre par le ministre de la Jeunesse et des Sports en présence du mouvement sportif national. Une saison plein de défis au regard des échéances qui pointent à l'horizon.

Hugues Ngouélondélé a rappelé les rendez-vous importants qui attendent les Diables rouges au cours de cette nouvelle saison, notamment les 13es Jeux africains d'Accra, au Ghana, en mars 2024 et les Jeux olympiques(JO) et paralympiques de Paris la même année. « Ces événements sportifs doivent faire l'objet d'une préparation rigoureuse et sereine pour une participation honorable de notre pays à ces rendez vous internationaux. Il devra en être de même des compétitions pour lesquelles notre pays sera engagé », a-t-il déclaré.

André Blaise Bollé, le premier vice-président du Comité national olympique et sportif congolais a insisté sur les aspects liés à la préparation à dix mois des JO. Selon lui, si un effort n'est pas fait pour accompagner les fédérations sportives nationales à prendre part aux compétitions qualificatives, le Congo court le risque d'afficher une triste représentation universelle aux JO de Paris 2024. « C'est le moment d'encourager les fédérations sportives nationales à se préparer pour une heureuse représentation à ces Jeux olympiques », a-t-il insisté.

Le Comité paralympique s'active lui aussi aux compétitions classificatoires et qualificatives aux jeux paralympiques de Paris 2024. « A ce sujet, la prise en charge des athlètes dans les regroupements s'avère nécessaire », a expliqué Auguste Massengo, membre de la commission d'évaluation, précisant qu'un séminaire de formation des athlètes et officiels techniques dans le cadre de renforcement des capacités est prévu pour relever le niveau de ces derniers.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a, par ailleurs, rappelé à l'ensemble du mouvement sportif national la tenue cette saison des assemblées générales électives pour le renouvèlement des instances sportives nationales. « J'invite les Comités nationaux olympique et paralympique ainsi que les fédérations sportives nationales à prendre les dispositions nécessaires pour une organisation réussie des assemblées ordinaires et électives », a-t-il souhaité. Il a, par ailleurs, rappelé que l'arrêté portant règlement intérieur des équipes nationales toute discipline confondue, fixant les conditions d'accès pour les athlètes et encadreurs, leur droit et obligations ainsi que les sanctions disciplinaires sont en cours de publication. « De ce règlement intérieur, chaque fédération sportive nationale élaborera une charte à l'attention des athlètes et encadreurs qui s'engageront sur l'honneur à en respecter les dispositions », a-t-il précisé.

L'évaluation des différents programmes d'activités des fédérations sportives nationales conformément aux axes prioritaires de la saison 2022-2023 ont présenté un taux d'exécution moyen de 25,56% contre 33,95% pour la saison précédente. Cette baisse d'activités a eu pour conséquence des résultats non satisfaisants dans la majorité des disciplines sportives.

« Au terme de la saison sportive écoulée, seulement vingt six médailles ont été remportées par nos athlètes aux différentes compétitions internationales dont cinq or, sept en argent et quatorze en bronze. Dans ce même registre, exception faite à l'équipe nationale de handball dames, nos équipes nationales de sports collectifs n'ont pas pu se qualifier aux différentes compétitions majeures », a constaté le ministre.