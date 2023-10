São Tomé and Príncipe: Sao-Tomé-Et-Principe pose ses valises à l'IFG pour faire découvrir sa culture !

Du 10 au 14 octobre 2023, l'Institut français du Gabon accueille la première saison santoméenne de Libreville. Cette semaine est le résultat d'une collaboration étroite entre l'Ambassade de Sao Tomé-Et-Principe au Gabon, l'Alliance Française de Sao Tomé, ainsi que l'Ambassade de France au Gabon et à Sao Tomé-Et-Principe. Dans le cadre de ce projet, diverses activités seront proposées, exposition, table ronde, projection de films et spectacle de TCHILOLI.

Le vernissage de l'exposition « Aqui et Ali » qui signifie d'ici et là-bas, ce mardi 10 octobre à 17h à l'IFG marque l'ouverture de cette semaine santoméenne qui sera introduite par un discours de l'Ambassadeur de France au Gabon et à Sao Tomé-Et-Principe, Alexis Lamek et de l'Ambassadrice de Sao-Tomé-Et-Principe à Libreville, Elisa Afonso Pereira De Barros. L'exposition regroupe six artistes plasticiens santoméens (Eduardo Malé, Emerson Quinda, Jan Janik, Kwame Sousa, Olavo Amado et Leonardo dos Reis) ayant été soigneusement sélectionnés par un commissariat d'exposition pour présenter le dynamisme de la scène artistique contemporaine santoméenne.

A la fois picturale et photographique, cette exposition offre également un moment de cinéma avec le court-métrage « Súlu S ́Áua » de la réalisatrice portugaise Sofia Borges, une oeuvre visuelle qui présente plusieurs aspects clés de la culture santoméenne. A celui-ci s'ajoute le film de l'allemand Félix Vollmann qui dessine un portrait cinématographique de la forme théâtrale traditionnelle de Sao Tomé appellé « Tchiloli ».

La spectacle « Tchiloli » également connu sous le nom de « Tragédie du marquis de Mantoue et de l'Empereur Charlemagne », plonge au coeur de l'histoire et du patrimoine des deux îles. Il sera présenté pour la première fois à l'Institut français du Gabon le vendredi 13 octobre au soir. Puis à l'Ecole Gros Bouquet I, le samedi 14 octobre en après-midi en accès libre (gratuit), afin de faire découvrir à un plus large public cette forme théâtrale traditionnellement jouée en plein air, et qui a fait l'objet d'une adaptation sur la scène de la saison culturelle France-Portugal au Théâtre de la ville de Paris en 2022.

Enfin, cette saison est également l'occasion d'explorer les liens culinaires entre le Gabon et Sao Tomé-Et-Principe. Initié à l'occasion de la saison Africa 2020, le projet culturel culinaire "Les Cuisines Africaines", fait ses dernières escales entre le Gabon et Sao Tomé après avoir sillonné 4 pays africains. Une table ronde sous la thématique "Entre Terre et Mer", ainsi qu'une masterclass en lien avec l'école d'hôtellerie de Libreville marqueront la fin de cette semaine santoméenne.

Informations pratiques

Du 10 au 15 octobre 2023 à l'Institut français du Gabon et à l'Ecole Gros Bouquet I

Vernissage de l'exposition - 10 octobre à 17h à l'IFG - exposition visible jusqu'au 4 novembre.

Table ronde (entre terre et mer) - 13 octobre à 17h à l'IFG

Spectacle Tchiloli - 13 octobre à 19h à l'IFG - ouverture des portes à 18h30 - Tarifs : 3000 - 2 000 adhérent Spectacle Tchiloli - 14 octobre à 14h - à l'Ecole Gros Bouquet I (Gratuit)

Contact Presse : communication@institutfrancais-gabon.com / + 241 065 54 16 39