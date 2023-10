Algérie: CNESE - Des enquêtes sur les écosystèmes sectoriels régionaux de l'entrepreneuriat à la Mitidja

ALGER — Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) a lancé mardi des enquêtes sur les écosystèmes sectoriels et régionaux dédiés à l'entrepreneuriat dans la région de la Mitidja, et ce, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

"Ces enquêtes jetteront la lumière sur des aspects capitaux de notre tissu entrepreneurial et contribueront à orienter les efforts vers un développement plus durable et équilibré dans toute la région de la Mitidja", a expliqué le président du CNESE, Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi, qui a présidé les travaux de l'atelier de lancement de ces enquêtes, en présence des responsables des organes publics chargés de l'investissement et des représentants des organisations patronales.

L'objectif de ces enquêtes est de "dresser un état des lieux de l'écosystème relatif à l'entrepreneuriat dans la région de la Mitidja, avec un focus initial sur le secteur agro-alimentaire", précise M. Bouchenak Khelladi.

Le président du CNESE a relevé que ces enquêtes seront réalisées à travers un questionnaire au format papier et en ligne, accessible sur le site-web du CNESE et sur l'ensemble des sites d'institutions et organismes membres du comité intersectoriel, installé le 27 octobre 2021 et élargi en juillet 2023 au secteur privé.

Les résultats qui émergeront de cette étude "auront un impact direct sur les politiques, les programmes et les initiatives en faveur de l'entrepreneuriat dans la région de la Mitidja", a-t-il souligné.

De son coté, la représentante résidente du PNUD en Algérie, Blerta Aliko a indiqué que ces enquêtes qui se focalisent en premier lieu sur l'industrie agroalimentaire dans la région de la Mitidja (Alger, Blida, Boumerdes, Médéa et Tipaza) vont permettre d'aller en profondeur sur les défis et les opportunités pour améliorer les politiques publiques, et partant booster les écosystèmes dédiés à l'entrepreneuriat, ajoutant que les résultats de ces enquêtées vont inspirer les autres région de l'Algérie.