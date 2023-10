Maroc: Assemblées BM/FMI - Plaidoyer en faveur du renforcement des capacités statistiques pour lutter contre le changement climatique

Marrakech — Le renforcement des capacités statistiques pour lutter contre le changement climatique a été au centre d'un débat organisé, mardi à Marrakech, dans le cadre des Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI).

Cette rencontre a été l'occasion de jeter la lumière sur le "Programme du FMI sur le développement des capacités statistiques liées à l'environnement et au changement climatique", présenté par Alessandra Alfieri, Directrice adjointe du Département des statistiques au Fonds.

Ce programme, qui s'articule autour de quatre piliers à savoir: "Les normes comptables internationales", "l'Open Data", "les méthodes modernes" et "les partenariats et la collaboration", vise à accompagner les pays dans l'élaboration de statistiques actualisées et comparables au niveau international, à même de leur permettre de concevoir des politiques appropriées pour faire face aux répercussions environnementales, financières et socio-économiques du changement climatique.

Il ambitionne aussi de fournir aux pays membres du FMI les outils, les ressources et les capacités techniques nécessaires à l'élaboration d'une série de statistiques sur l'environnement et le changement climatique, susceptibles de donner plus de visibilité aux politiques financières et macroéconomiques.

Le programme s'appuie sur les efforts de développement des capacités déployés par le Département des statistiques du FMI dans les domaines des comptes nationaux, des statistiques relatives aux finances publiques et à la balance des paiements et des statistiques monétaires et financières.

Il s'appuie sur de nombreux concepts, classifications et méthodes utilisés pour produire des statistiques macroéconomiques, ce qui facilite l'utilisation des données dans l'élaboration des politiques macroéconomiques et financières, la surveillance et les prêts du FMI, notamment par l'intermédiaire du Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité.

Venus des quatre coins de la planète, les participants aux Assemblées BM/FMI qui se tiennent à Marrakech, se penchent une semaine durant sur les grands enjeux actuels liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.

Cet événement international d'envergure, qui revient en terre africaine 50 ans après, offre l'occasion aux décideurs économiques et financiers de prendre connaissance de près des avancées réalisées et des progrès accomplis par le Maroc, sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI, dans divers domaines.