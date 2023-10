Afrique: Match amical - les Verts rallient Constantine

ALGER — La sélection algérienne de football a rallié mardi la ville de Constantine en prévision du match amical contre le Cap-Vert prévu jeudi 12 octobre à 20h00 au stade Chahid Hamlaoui dans le cadre de la préparation des prochaines échéances officielles.

Le staff technique sous la conduite du sélectionneur national Djamel Belmadi a prévu une première séance d'entrainement ce mardi à 18h00, selon le programme dévoilé par la Fédération algérienne de football (FAF).

La veille, la sélection algérienne avait effectué sa première séance d'entraînement au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa en présence des deux nouveaux Amine Gouiri et Mohamed El-Bachir Belloumi, dans le cadre de la date FIFA du mois d'octobre.

Hormis Mohamed El-Amine Amoura, arrivé en début de soirée, et Islam Slimani ainsi que Rayan Ait Nouri, attendus dans les prochaines heures, tout l'effectif était au rendez-vous de cette première séance programmée à 18h00.

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a réuni, comme à son habitude, les joueurs pour une causerie d'avant-stage et donner les directives nécessaires, et ce après avoir souhaité la bienvenue aux deux nouveaux que sont Amine Gouiri et Mohamed El-Bachir Belloumi.

La suite est reprise par les membres du staff pour deux tours de piste avec Amara Merouani puis des ateliers techniques, sans ballon, puis avec ballon, au moment où les trois gardiens de but Mandrea, Zeghba et Benbot ont retrouvé le duo Aziz Bouras et Merouane Messai pour un travail spécifique.

Les coéquipiers de Ryad Mahrez ont enchaîné avec des toros puis quelques oppositions sur la moitié de terrain qui se sont terminées en faveur du capitaine des Verts et son équipe.

Outre le match face au Cap-Vert, les Verts affronteront l'Egypte également en amical, le lundi 16 octobre à (17h00) à Al Aïn, aux Emirats arabes unis.

Pour rappel, la sélection algérienne reste sur un succès en déplacement contre les champions d'Afrique Sénégalais sur le score de 1 à 0.