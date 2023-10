Algérie: La DPGG met en avant les efforts de l'ANP pour défendre la patrie et sécuriser les frontières

ALGER — La Déclaration de politique générale du gouvernement (DPGG), présentée mardi par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane devant l'Assemblée populaire nationale (APN), met en exergue les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP) en matière de sécurisation des frontières et la préservation de la souveraineté nationale.

Le document rappelle, à ce titre, que l'ANP "s'acquitte de ses missions constitutionnelles à la lumière des orientations de Monsieur le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, en étant entièrement consciente de l'ampleur des défis et des enjeux à relever, au regard notamment des évolutions enregistrées dans notre environnement régional et international, dont les répercussions sur la sécurité et la stabilité du pays sont bien connues".

En matière de sécurisation des frontières, la Déclaration de politique générale du gouvernement soutient que l'ANP "veille rigoureusement à la préservation de la souveraineté nationale et la protection de l'économie nationale, à travers le renforcement et l'actualisation des dispositifs de surveillance et de protection au niveau des zones frontalières terrestres et des espaces maritime et aérien".

Il souligne que ces résultats "reflètent la vigilance et la détermination de l'ANP à lutter, sans relâche, contre toutes les formes de la criminalité transfrontalière afin d'assurer une sécurité maximale des frontières".

Selon la même source, le haut commandement de l'ANP "réserve un intérêt majeur à l'appareil de formation militaire qu'il tient à améliorer et à adapter en permanence aux nouvelles évolutions", relevant que "l'industrie militaire algérienne est en pleine expansion depuis plusieurs années, mais de manière plus significative depuis les cinq dernières années".

En matière de gestion des catastrophes, l'ANP "a mobilisé, comme à son accoutumée, lors des sinistres et intempéries survenus durant l'année en cours, toutes ses potentialités humaines et matérielles pour soutenir l'effort national d'aide et d'assistance au profit de Ia population", conclut le document, rappelant la participation de l'Armée aux "opérations de lutte contre les incendies dans les zones forestières et les villages sinistrés".