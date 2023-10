Maroc: Risques climatiques - Un responsable du FMI souligne l'importance du soutien de la communauté internationale aux pays fragiles

Marrakech — Le responsable au département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI), Daniel Jeong Lee, a souligné, mardi à Marrakech, l'importance du soutien de la communauté internationale aux Etats fragiles pour faire face aux risques climatiques.

S'exprimant lors d'un coin analytique sous le thème "les défis climatiques dans les Etats fragiles et touchés par des conflits", tenu dans le cadre des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (Marrakech 9-15 octobre), M. Jeong Lee a souligné que le soutien et l'accompagnement de la communauté internationale permettront à ces pays de développer des politiques spécifiques au changement climatique, réduisant ainsi l'impact des chocs climatiques.

Dans ce sillage, l'expert a insisté sur la nécessité de soutenir ces pays, qui subissent davantage les conséquences des changements climatiques, même s'ils y contribuent le moins, en renforçant leur capacité à faire face aux chocs climatiques et à s'y adapter progressivement, tout en fournissant le financement nécessaire pour stimuler leur croissance.

Citant une étude du FMI, M. Jeong Lee a, par ailleurs, indiqué que les chocs climatiques affectent de manière significative la croissance économique des pays fragiles et touchés par des conflits, expliquant, dans ce contexte, qu'après trois années enregistrant des phénomènes climatiques graves, les pertes cumulatives dans le produit intérieur brut de ces pays atteignent 4%, contre seulement 1% dans les autres pays du monde.

Et de préciser qu'environ 1 milliard de personnes vivent dans des pays fragiles touchés par des conflits, faisant partie des populations les plus vulnérables au monde, notant qu'un certain nombre de ces pays sont confrontés à de graves phénomènes climatiques une fois tous les quatre ans, et sont donc incapables de s'en remettre complètement, entraînant une détérioration continue de leur situation d'année en année.

Après avoir indiqué que les pays touchés par des conflits sont plus durement touchés par les changements climatiques en raison de leur infrastructure souvent fragile, le responsable au FMI a souligné que les pertes résultant des chocs climatiques sont aussi dues au manque important de ressources financières, insistant, dans ce sens, sur la nécessité urgente de fournir un soutien financier à ces pays pour contribuer à atténuer les crises de la pauvreté et de la faim, qui à leur tour exacerbent le phénomène de migration forcée.

M. Jeong Lee a, en outre, rappelé les stratégies et politiques adoptées par le FMI pour aider les pays fragiles et touchés par des conflits à développer leurs capacités à faire face aux répercussions des changements climatiques, soulignant la nécessité d'unifier les efforts et de travailler ensemble pour faire face aux chocs climatiques.