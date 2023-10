Maroc: Le changement climatique et la fragmentation mondiale sous la loupe d'experts à Marrakech

Marrakech — Les participants à la 16e édition de la réunion mondiale du Forum des Marchés Emergents (EMF) ont examiné, mardi à Marrakech, plusieurs thématiques inhérentes au changement climatique, aux inégalités socio-économiques et à la fragmentation mondiale.

Tenue en partenariat avec le Policy Center for the New South, cette rencontre sert d'occasion pour mettre l'accent sur les défis auxquels fait face le monde à l'heure actuelle et particulièrement les pays du Sud, notamment en matière de gouvernance ou en ce qui concerne, les inégalités socio-économiques, l'inflation, le ralentissement économique, le changement climatique, avec un focus détaillé sur la réforme du système monétaire international.

Programmé en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International, ce Conclave qui rassemble un aréopage d'experts, de gouverneures de banques centrales, d'universitaires et de représentants de la société civile, sert également de plateforme idoine pour engager des discussions sur les défis, les opportunités et les réponses à plusieurs questions qui taraudent l'économie mondiale du point de vue socio-économique et géopolitique.

Intervenant à cette occasion, le directeur fondateur de l'EMF, Harinder Kholi, a indiqué que ce Forum, qui se tient pour la première fois depuis sa création en terre africaine, rassemble des dirigeants gouvernementaux et des représentants du secteur privé pour engager un dialogue sur les principaux sujets économiques, financiers et sociaux auxquels sont confrontés les pays émergents.

Le Forum, a-t-il expliqué, s'engage à trouver des solutions susceptibles de combler les écarts entre les pays, et ce grâce au partage des connaissances, au débat politique et à l'implication du secteur privé afin de faciliter l'objectif commun de croissance et de développement durables.

Et d'ajouter qu'il faut favoriser une croissance plus inclusive, se concentrer sur une prospérité partagée et renforcer la résilience, afin de remédier aux inégalités de revenus et de richesse.

Pour sa part, le président du Policy Center for the New South, Karim El Aynaoui, a mis en avant l'importance de la digitalisation, de la bonne gouvernance et de la coordination entre les différents acteurs gouvernementaux et privés pour relever les défis mondiaux, notant que l'EMF permet des discussions de fond et un dialogue franc et intense à même de résoudre les problèmes prioritaires.

Ce Forum, a-t-il dit, offrira une plate-forme qui rassemblera des experts, des praticiens et des décideurs politiques, afin de discuter et de concevoir des approches orientées vers des solutions efficientes pour être en mesure de relever différents défis.

Il a également mis l'accent sur l'importance du système des institutions étatiques qui a démontré sa vitalité et son rôle central dans le contexte de la récurrence des crises mondiales que connaît le monde, à l'instar de la pandémie de la Covid-19.

D'autres intervenants ont considéré que la lutte contre les inégalités sous toutes leurs formes est devenue l'un des défis mondiaux majeurs auxquels sont confrontés de nombreux pays à travers le monde, en particulier en Afrique.

Les inégalités, qui sont à la fois des conséquences et des causes partielles des mauvais résultats du développement, couvrent un large éventail de questions, notamment les disparités en matière d'éducation, d'accès aux soins de santé, de sécurité et de migration, ont-ils estimé.

Au menu de cet événement figurent moult sessions et tables rondes axées notamment, sur "les Perspectives économiques mondiales: Perspectives pour les économies de marché émergentes", "La finance du changement climatique", "La lutte contre les inégalités", "La promotion de la gouvernance dans les économies de marché émergentes" et "La réforme du système multilatéral".

Le Policy Center for the New South, rappelle-t-on, est un groupe de réflexion marocain ayant pour objectifs de contribuer à l'amélioration des politiques publiques économiques et sociales en particulier en Afrique et dans les pays du Sud en général.

Le Policy Center for the New South contribue également au dialogue intergénérationnel et à l'émergence des dirigeants de demain.