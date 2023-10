Madagascar: Journée scientifique - Appel à candidatures lancé par l'Université d'Antananarivo

Les Journées scientifiques organisées par la Faculté des Sciences de l'Université d'Antananarivo se tiendront les 7 et 8 décembre prochains. Cet événement offre une plateforme où les esprits scientifiques peuvent se rencontrer, échanger des idées et stimuler une recherche durable au cœur de Madagascar. Pour cette année, le thème central, « Le partenariat et la recherche scientifique durable », résonne comme un appel à l'unité dans la quête de solutions innovantes aux défis scientifiques contemporains.

Ces journées, mêlant savoir-faire académique et créativité, placent l'accent sur quatre thématiques essentielles, chacune servant de toile de fond à des discussions enrichissantes. Dans ce carrefour d'idées et de découvertes, les participants auront l'opportunité d'explorer une variété d'activités.

Des sessions scientifiques offriront une tribune aux chercheurs pour partager leurs percées, tandis que des expositions visuelles invitent à un voyage fascinant à travers les projets de recherche en cours. Au-delà de l'aspect formel, des activités socio-culturelles apporteront une touche de convivialité, créant ainsi un espace où les collaborations informelles peuvent prospérer. Ces moments d'échange informel sont souvent le creuset où naissent des idées novatrices et des partenariats fructueux.

Thématiques

D'après les organisateurs, cet événement comprendra quatre thèmes directeurs à savoir : Exploitation des données et informatique, Valorisation des ressources naturelles et produits naturels, Alimentation et Santé, et enfin Conservation, Environnement et Gestion des déchets. En effet, ce sont autant de fenêtres ouvertes sur les défis complexes auxquels la recherche scientifique peut répondre.

Le Comité d'organisation a annoncé l'ouverture de l'appel à participation. Étudiants en Master et doctorants, enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants sont chaleureusement conviés à rejoindre cette aventure scientifique. C'est une opportunité unique de s'immerger dans un océan d'idées novatrices, de construire des ponts entre disciplines et de contribuer à une recherche scientifique pérenne et significative.