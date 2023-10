Madagascar: Emploi et travail - Renforcement de capacités du RJSET

Les journalistes, membres du Réseau de journalistes spécialisés en emploi et travail (RJSET), ont récemment participé à un atelier de formation organisé par l'Organisation internationale du travail (OIT).

Les journalistes s'attachent beaucoup à contribuer à la promotion de l'éducation et de l'information du public sur l'Agenda du travail décent pour tous qui constitue une voie primordiale vers la paix, la sécurité, une croissance économique durable et la dignité des hommes et des femmes.

Créé en 2015 à Antsirabe, le RJSET est composé de 72 journalistes compétents, dévoués et spécialisés dans le domaine de l'emploi et du travail et venant des 15 régions de Madagascar.

Au cours de cet atelier de formation, les journalistes ont bénéficié d'un renforcement de capacités sur plusieurs thématiques liées à la promotion de la justice sociale et le travail décent dans le pays.

De plus, le plan d'action du RJSET pour l'année 2024 a été défini à cette occasion sans oublier de faire la rétrospective du plan d'action 2023. Frederick Muia, directeur du Bureau Pays de l'OIT pour Madagascar, Maurice, Seychelles et Comores, a honoré de sa présence cet atelier de formation du RJSET où il n'a pas manqué de partager ses acquis sur les technologies de la communication.