Madagascar: Andry Rajoelina lance sa campagne pour l'élection présidentielle

Mardi 10 octobre, au premier jour du lancement officiel de la campagne présidentielle, le « collectif des 11 candidats » a choisi de battre une nouvelle fois le pavé, dans la capitale. Une marche pacifique, sans aucune altercation avec les forces de l'ordre. Au même moment, le président sortant Andry Rajoelina démarrait les festivités à Akamasoa, le village du Père Pedro sur les hauteurs d'Antananarivo. Un rassemblement pour prier et placer la campagne du candidat sous de bons auspices.

« Toutes les choses qu'on a demandées à Dieu, vont être exaucées en novembre. Croyez en moi ! » s'exclame Andry Rajoelina devant des milliers de sympathisants, vêtus d'orange, la couleur de son parti.

Sur scène, l'ex-chef d'État se fait pédagogue avec son public. « Même Dieu, quand il a créé l'univers, n'a pas pu le faire en une journée, il lui a fallu plusieurs jours. Moi, il me faudra aussi cinq ans pour continuer à sauver Madagascar. Il faut que vous convainquiez votre entourage de voter pour moi, on doit travailler ensemble : allez dans vos quartiers, vos communes, allez dans tout Madagascar pour créer une vague orange, il faut que ce soit le numéro 3 qui gagne. Personne ne pourra nous ôter la victoire. Vrai ou pas vrai ? »

La foule se met ensuite à scander des « premier tour, et c'est tout ! ». Andry Rajoelina est aux anges : « C'est l'engouement populaire, on démarre la campagne, on a construit 4 198 salles de classe, plus de 28 hôpitaux sur toute l'île. La population demande la continuité, et c'est pour cette raison que je suis candidat ! »

Dans l'assistance, Voahangy se délecte de l'ambiance. « On est venu ici, parce qu'on a toujours soutenu Andry Rajoelina. Et on le soutiendra jusqu'au bout ! » Victorine, elle, est moins exaltée. Cette habitante d'Akamasoa confie ne plus y arriver. « J'ai des difficultés. C'est devenu tellement difficile de vivre. On manque de tout, même de nourriture. »

Andry Rajoelina a rejoint Diego mardi soir et entame une tournée dans le nord de l'île. De son côté, le collectif des candidats reprendra demain ses manifestations pacifiques dans la capitale.