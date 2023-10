Afrique: Migrations - La nouvelle directrice de l'OIM en visite en Éthiopie

La nouvelle directrice de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope, a choisi le continent africain et plus précisément l'Éthiopie pour son premier voyage international. Pendant deux jours, la première femme à ce poste a visité le siège de l'Union africaine et un centre de transit. Elle a partagé son programme et ses priorités aux médias sur place.

L'OIM est présente dans toutes les régions d'Éthiopie, première destination choisie par Amy Pope. 4,4 millions personnes déplacées au sein de son territoire. La première cause : les conflits régionaux et internationaux, qui sont également un défi sécuritaire pour les migrants.

« Rentrer chez soi devrait être synonyme de sécurité et de retrouvaille avec la famille, a déclaré Amy Pope. Pour nous, il s'agit donc avant tout de s'assurer que les migrants bénéficient d'une protection concrète et d'une aide humanitaire, au fur et à mesure de leur retour. De même, par rapport à ce qui se passe au Soudan et le désespoir de nombreuses personnes qui traversent le pays, nous nous assurons que les gens traversent dans un environnement sûr. »

La nouvelle directrice souhaite mettre en valeur le potentiel économique que représente l'immigration pour obtenir de nouveaux soutiens financiers internationaux. « Nous cherchons des partenariats avec les banques de développement. Mais aussi dans le secteur privé. Le secteur privé profite d'une migration bien gérée. Quand on regarde l'évolution de la démographie dans le monde, c'est le secteur privé qui se retrouvera en manque de main d'oeuvre. »

Amy Pope a aussi placé en priorité de son programme, le changement climatique comme facteur majeur de migration. Ces 10 dernières années rien qu'en Afrique subsaharienne plus de 7 millions de personnes, ont émigré à cause des catastrophes climatiques.