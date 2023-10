Madagascar: Elections - Un MOOC camp contre la désinformation

Avec l'échéance électorale qui avance à grand pas et l'ambiance politique particulière que traverse le pays, nous faisons face à une campagne de désinformation, induisant l'opinion en erreur.

Pour faire face à ce phénomène, qui est en train de prendre une part importante dans le jeu politique dans le pays, l'association YALI Chapter Madagascar a organisé du 5 au 7 octobre 2023 un MOOC Camp sur ce sujet, simultanément dans trois villes.

Près de 90 jeunes électeurs ont pu bénéficier du camp, répartis sur trois sites, à raison d'une trentaine de participants par ville.

Les American Corner Antananarivo, Mahajanga et Fort-Dauphin ont donc accueilli les sessions de trois jours qui ont été modérées par des membres du YALI Chapter, et durant lesquelles des intervenants notables comme les staffs de la CENI, de Transparency International ou encore de Liberty 32 ont pu partager leurs connaissances et expériences avec les jeunes électeurs malgaches en matière de désinformations et d'élections.

Cette initiative découle également du constat sur l'évolution de la liberté d'expression et à l'accès aux informations depuis ces derniers temps.

En effet, les participants, issus des trois villes, seront ensuite amenés à mener des projets communautaires subventionnés par les organisateurs dans les semaines et mois qui suivent durant lesquels il est attendu qu'ils mettent en application leurs acquis à l'issue des trois jours de camp.

Faut-il rappeler que YALI Chapter Madagascar est une organisation qui regroupe les jeunes Leaders malgaches récipiendaires des différents programmes YALI soutenus par le gouvernement des Etats-Unis, et dont les formations aussi bien en présentiel qu'à distance, effectuées en Amérique, en Afrique du Sud ou au Sénégal, ont été axées sur le management public & la bonne gouvernance, le leadership civique, et le business & entrepreneurship. « Nous sommes convaincus que le chemin, qui renforce la démocratie, passe par la tenue des élections qui se doivent d'être organisées en bonne et due forme », a soutenu le président de YALI Chapter Madagascar, Mirado Rakotoharimalala.