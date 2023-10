Madagascar: Collectif des candidats - Pas de campagne, deux heures de marche pacifique

Aucun accord politique n'est trouvé.

Bien que la campagne électorale ait officiellement commencé hier, les 11 candidats du Collectif ont décidé de poursuivre leur manifestation comme il fallait s'y entendre.

Pour la journée d'hier, Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Hajo Andrianainarivelo, Jean Jacques Ratsietison, Siteny Randrianasoloniaiko, Tahina Razafinjoelina, Roland Ratsiraka et Jean Brunelle Razafitsiandraova ont ainsi effectué près de deux heures de « marche pacifique », reliant Mahamasina et Andavamamba en passant par Anosibe et Ambilanibe.

Durant tout le trajet, le Collectif des candidats n'a pas cessé de rappeler les principaux objectifs de cette manifestation.

« Nous voulons la restauration de l'Etat de droit mais surtout le respect des lois en vigueur », ont-ils scandé avant d'ajouter que « celui qui s'entête à faire campagne peut faire ce qu'il veut mais le Collectif ne participera pas à une élection qui se déroule dans ces conditions ».

La détérioration du climat électoral est plus qu'évidente.

Non seulement le paysage politique malagache est plus que jamais polarisé mais l'opinion se trouve prise en otage de cette situation et risque même de se livrer à l'affrontement.

En effet, des éléments isolés du Tanora Miandrandra ny Hoavy (TMH) ont essayé de s'opposer à la manifestation du côté d'Anosibe Tsena.

Une quinzaine de personnes, dont essentiellement des enfants, ont hué les manifestants, surtout les candidats.

Les provocations n'ont pas eu l'effet escompté et la manifestation s'est poursuivie pacifiquement.

En tout cas, le Collectif des candidats met la pression sur les tenants du pouvoir et à ce rythme, un accord politique semble inévitable dans les jours à venir.